Школьники и дошкольники будут проходить медосмотр по-новому: что изменилось

"Министерство здравоохранения выступает четко против очередей летом ради бумажки для садика или школы, против осмотров наспех через очередь, против массовых направлений на флюорографию для детей 14-17 лет. Мы отменили эти морально устаревшие нормы. Строим новую систему профилактики, ориентированную на реальные потребности каждого ребенка, - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Что изменилось

Теперь больше не нужно проходить осмотр у нескольких врачей, стоять в очередях и получать различные формы справок. Осмотр проводит семейный врач, который выдает унифицированную справку № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного)" для поступления ребенка в любое учебное заведение.

Семейный врач проводит обследование, включающее сбор анамнеза, физикальное обследование, проверку наличия признаков острых или хронических заболеваний, измерения роста и веса, исследования зрения, слуха и осанки. Если обнаружены нарушения или болезни, ребенка направляют к специалисту. Обязателен осмотр стоматолога перед садиком и школой.

Ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года и результаты действуют в течение года с даты обследования.

Медицинские осмотры для зачисления в учреждения профессионального, профессионального высшего и высшего образования проводятся, если это требуется учебным заведением или условиями приема.

Соответствующие изменения утверждены приказом № 1351 от 25.07.2023 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".

Медицинские профилактические осмотры учащихся средних школ обязательны и проводятся ежегодно в соответствии с постановлением КМУ от 20 января 2021 года № 31. По результатам таких осмотров также выдается справка № 086/о.

Для получения справки ребенок должен иметь все обязательные прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

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