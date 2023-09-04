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Школьникам в Украине понадобится два рюкзака: что должно быть во втором

Иллюстративное фото: в МВД рассказали, что положить в рюкзак школьника для пребывания в укрытии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кроме привычного рюкзака с учебниками и тетрадями, украинским школьникам нужно иметь еще один - на случай тревоги. Его советуют держать в школе и брать с собой в укрытие во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Рюкзак школьников советуют не перегружать, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

Что положить в рюкзак?

  • Питательные батончики, снеки длительного хранения и бутылку питьевой воды
  • Влажные салфетки, теплое легкое одеяло
  • Записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников
  • Дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком
  • Медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе

Обучение во время войны

В Украине функционирует почти 13 тысяч школ, из них более 80% уже оборудованы укрытиями.

Отметим, что в киевских школах думают над тем, чтобы ввести вторую смену или смешанную систему обучения из-за недостаточного количества укрытий.

РБК-Украина сообщало о том, что изменится в учебной программе этого года.

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