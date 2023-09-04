Школьникам в Украине понадобится два рюкзака: что должно быть во втором

Кроме привычного рюкзака с учебниками и тетрадями, украинским школьникам нужно иметь еще один - на случай тревоги. Его советуют держать в школе и брать с собой в укрытие во время воздушных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Рюкзак школьников советуют не перегружать, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.
Что положить в рюкзак?
В Украине функционирует почти 13 тысяч школ, из них более 80% уже оборудованы укрытиями.
Отметим, что в киевских школах думают над тем, чтобы ввести вторую смену или смешанную систему обучения из-за недостаточного количества укрытий.
РБК-Украина сообщало о том, что изменится в учебной программе этого года.
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