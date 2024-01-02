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Школьникам в Мариуполе будут регулярно показывать видео выступлений Путина (фото)

Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Выступления российского диктатора Владимира Путина будут показывать школьникам во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Оккупанты системно продолжают насаждать свою идеологию мариупольским детям. В школах проводят "Разговоры о важном", убийц называют "героями", а в библиотеки учебных заведений завозят российские учебники", - говорится в заявлении.

Отмечается, что так называемое "Министерство образования и науки ДНР" уже выдало план "воспитательных мероприятий" на 2024 год. "Воспитывать" детей планируют через показы видеозаписей встреч российского диктатора и международного преступника Путина со студентами.

Фото: "Документы" оккупантов (t.me/mariupolrada)

Что еще будут рассказывать школьникам в Мариуполе

Горсовет уточнил, что ученикам планируют рассказывать об освобождении блокадного Ленинграда от нацистов во время Второй мировой войны. 

"Правда, при этом забывают рассказать о блокаде Мариуполя, которую россияне совершили весной 2022 года", - добавили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев ожесточенных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу. Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в частности, и из-за действий партизан.

Недавно наши воины ударили по вражеским складам боеприпасов и технике во временно оккупированном городе, которые враг разместил на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. В частности, также сообщалось о ликвидации 10 оккупантов.

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