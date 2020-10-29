ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Школи Запоріжжя виходять з канікул, більшість класів навчатимуться онлайн

Автор: Игорь Литвиненко

У Запоріжжі з понеділка, 2 листопада, школи відновлять навчання після канікул. При цьому всі, крім молодших класів, будуть навчатися дистанційно.

Про це в Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

За його словами, очне навчання в школах буде проводитися лише для учнів 1-4 класів.

"Учні шкіл перебувають на канікулах до понеділка. Після цього їх навчання буде організовано дистанційно, за винятком дітей, які навчаються в 1-4 класах - у них будуть уроки в класах з дотриманням необхідних вимог карантину", - написав Буряк.

Популярні новини

Також в місті продовжують працювати дитячі садки.

Нагадаємо, що Міносвіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусів в Україні. Відповідну рекомендацію оприлюднив і Кабінет міністрів.

Раніше повідомлялося, що з 28 жовтня відновили навчання в школах Івано-Франківська. При цьому навчання буде проводитися в звичайному режимі.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня відновили навчання в школах Києва. Після завершення канікул на дистанційному навчанні будуть знаходити сім шкіл столичних.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЗапоріжжяЗапоріжжяшколаканикулы