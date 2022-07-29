Школи та вузи зможуть відновити очне навчання: які умови

Школи

Щодо шкіл, Міністерство освіти дозволяє закладам використовувати, як дистанційний, так і змішаний формат.

Основна вимога - це наявність захисного укриття усередині будівлі або на відстані 100 метрів, куди необхідно провести школярів та студентів, коли пролунає сигнал тривоги.

Питання, чи варто у їхньому регіоні пускати учнів до класів - вирішують військові адміністрації.

Тобто, якщо йдеться про зону бойових дій чи населені пункти, які перебувають у тимчасовій окупації - там очного навчання не буде, допускається дистанційний формат.

Як пояснили виданню МОН, організація освітнього процесу залежить від ситуації в кожному населеному пункті, тобто формат навчання може змінюватись протягом року.

Наявність укриттів

У школах та вишах мають бути підготовлені до вересня відповідні укриття. Так, у тих населених пунктах, де військова обстановка дозволяє організувати очне навчання, створюються спеціальні комісії із представниками ДСНС та Нацполіції, які проводять перевірку укриттів під час навчальних закладів на відповідність усім вимогам безпеки.

"Комісії оглядають, чи є укриття, в якому воно стані, чи відповідає вимогам, і тоді дають свої висновки. Якщо, припустимо, є висновок, що заклад може очно працювати, тоді наступне рішення про форму навчання приймає педагогічна рада на основі консультацій із батьками ", - пояснив РБК-Україна директор департаменту освіти та науки Львівської облдержадміністрації Олег Паска.

Втім, якщо укриття при навчальному закладі невелике, тоді освітній процес варто розділити позмінно - у різний час дня, тижня, місяця чи семестр

Системи оповіщення

Також МОН рекомендує перевірити систему оповіщення, щоб її було чути у навчальному закладі, обстежити прилеглу до них територію на вибухонебезпечні предмети та визначити шляхи евакуації з будівлі.

Разом з тим, після сирени заняття можуть продовжуватися в укритті.

"Заняття перериваються на час переходу в укриття і далі можуть продовжуватися там. Для цього воно має бути обладнане лавками, туалетом, wi-fi. Там також має бути мінімально необхідний набір їжі. Ми, міністерство та освітній омбудсмен давали докладні роз'яснення про те, що має бути у захисній споруді", - сказав виданню голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він уточнив, якщо школу було зруйновано через обстріли або бойові дії, тоді для учнів та педагогів підготують місця у найближчому закладі.

Виші

Стосовно вишів, то там інша ситуація - зазвичай вони мають кілька корпусів чи філії в інших населених пунктах, а отже мають більше фізичних можливостей, щоб змінити локацію для занять.

Так, університети мають право самостійно визначати формат навчання для студентів. МОН рекомендувало їм наскільки можна організувати освітній процес те, щоб він був максимально наближений до традиційного.

"Припускаємо, що значна частка освітнього процесу припадатиме на змішаний формат - очно-дистанційний, в окремих випадках - дистанційний", - розповіли виданню у прес-службі міністерства, говорячи про форму навчання в закладах вищої та професійної вищої освіти.