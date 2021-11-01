Школи Миколаєва перейшли на "дистанційку", але деяким продовжили канікули
Фото: школи Миколаєва перейшли на "дистанційку" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Сьогодні, 1 листопада у Миколаєві школярі перейшли на дистанційну форму навчання. Однак для учнів перших класів та спецшкіл продовжуються осінні канікули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
За його словами, відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зокрема, з 1 по 5 листопада учні 2-11 класів навчатимуться дистанційно.
Разом з тим, для учнів 1 класу та учнів 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору продовжуються канікули.
Також на дистанційну форму навчання перейшли й дитячі садки, музичні та спортивні школи.