Школи можуть самі визначати дату завершення навчального року. МОН дало рекомендації

Міністерство освіти і науки України опублікувало рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року. Зокрема, школам рекомендують самостійно визначити дату завершення освітнього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.
"1 квітня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, розроблені командою МОН разом із керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки обласних військових адміністрацій", - йдеться в повідомленні.
Так, в межах автономії у міністерстві рекомендують закладам загальної середньої освіти:
Крім того, глава МОН попросив керівників закладів та вчителів звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки дітей.
"Для цього розроблено відповідні матеріали, а також працює Телеграм-канал "Підтримай дитину", заснований педагогами та дитячими психологами, які продовжують створювати прості рекомендації, як підтримати дітей у складні часи, а також поради для вчителів", - пояснили в відомстві.
Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватись у разі потреби з використанням технологій дистанційного навчання, а складання ДПА цього року скасовано.
"Також в умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень, а також документи про здобуття освіти", - наголошують в МОН.
Як пояснюють у відомстві, свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема й приватні заклади освіти, у випадку, якщо дитину зараховано до нової школи.
Усі діти, які навчаються зараз не у своїх школах, а також перебувають за кордоном та продовжують навчатися у дистанційному форматі, отримають документ про завершення навчального року. Незалежно від форми навчання (онлайн, офлайн, змішане), результати будуть зараховані.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Міносвіти розробляють нові правила вступної кампанії в умовах війни.
Детальнішу інформацію про вступну кампанію-2022 та зовнішнє незалежне оцінювання можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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