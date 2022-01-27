Усі школи Львова терміново евакуюють. Надійшло повідомлення про замінування

Сьогодні, 27 січня у Львові повідомили про замінування всіх шкіл. Учнів всіх закладів евакуюють, правоохоронці здійснюють перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.
"Сьогодні надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. В управлінні освіти ЛМР наголосили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила Леся Васюта, керівниця міського управління освіти, в СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники шкіл повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.
Наразі у приміщеннях навчальних закладів та прилеглі до них території шукають вибухівку.
Нагадаємо, вчора, 26 січня, до поліції Чернігова надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста.
Додамо, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,70% повідомлень про мінування за останній місяць надходили з Росії та Білорусі.