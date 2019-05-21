Школи на Донбасі все частіше піддаються обстрілу

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З січня по квітень поточного року зафіксовано 12 випадків, що в чотири рази більше, ніж в аналогічний період у минулому році

З початку 2019 року на сході України значно зросла кількість обстрілів і бомбардувань шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дитячий фонд ООН при ЮНІСЕФ.

З січня по квітень поточного року зафіксовано 12 випадків, що в чотири рази більше, ніж в аналогічний період у минулому році. Тривожний зростання нагадує 2017 рік, коли в східній Україні в загальній складності 40 навчальних закладів виявилися під перехресним вогнем бойовиків.

"В результаті конфлікту в східній Україні школярі страждають від фізичних та психологічних травм. Через бомбардувань і обстрілів доводиться переривати уроки, діти ховаються в бункерах, і почуття постійного страху заважає багатьом з них учитися", - зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

З початку конфлікту на початку 2014 року понад 750 навчальних закладів по обидві сторони від так званої лінії зіткнення були пошкоджені або зруйновані внаслідок збройних конфліктів. Багато шкіл розташовані поблизу військових об'єктів, баз, таборів або контрольно-пропускних пунктів.

"Зруйновані класні кімнати, де мішки з піском повинні захищати дітей від рикошетів, не є місцем, де діти можуть вчитися. Всі конфліктуючі сторони повинні захищати дітей і школи", - заявила Форе.

ЮНІСЕФ закликає сторони конфлікту в Донбасі припинити бойові дії і подбати про безпеку навчальних закладів. Україні та ряді інших країн слід підписати "Декларацію про захист шкіл у збройних конфліктах", - наголошується в заяві фонду. Німеччина приєдналася до декларації в 2018 році. Росія документ ще не підписала.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що у збройні конфлікти у всьому світі залучені близько 250 тисяч дітей. Відзначається, що особливо активно дітей використовують у своїх цілях сторони у тривалих конфліктах - в Південному Судані, ЦАР, ДРК, Сомалі, Сирії та Ємені. При цьому в Афганістані, Малі та М'янмі хлопці задіяні як солдати або помічники збройних груп.

Крім того, глава фонду ЮНІСЕФ Генрієтта Фор заявила, що від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей.