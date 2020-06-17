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Школи Дніпропетровської області стали орієнтиром для всіх регіонів, - Голик

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 10:01
Школи Дніпропетровської області стали орієнтиром для всіх регіонів, - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Крім зовнішнього оформлення, за його словами, велика увага приділялася також сучасному оснащенню навчального простору

Школи Дніпропетровської області є зразком сучасного шкільного будівництва та раціонального внутрішнього оснащення навчального простору. Розробку і реалізацію концепції нової української школи декілька років тому почали в Дніпропетровській області.

Про це написав Юрій Голик, який 2015-2019 роках був радником колишнього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченко, на своїй сторінці в Facebook.

"Впевнені, що настрій і бажання вчитися залежить і від того, в якій обстановці це робиться. Все насправді дуже просто: ми хочемо, щоб кожна школа Дніпропетровської області стала сучасною. Як зовні, так і всередині", - написав Голик.

Крім зовнішнього оформлення, за його словами, велика увага приділялася також сучасному оснащенню внутрішнього навчального простору.

Школи Дніпропетровської області стали орієнтиром для всіх регіонів, - ГоликШколи Дніпропетровської області стали орієнтиром для всіх регіонів, - Голик

"Один з прикладів. Навчальні класи. Що ми в них закладаємо: Нормальна акустика. Є обов'язковий варіант під проектор. Ніяких штор - пилозбірників. Тільки тканинні ролети. Наливна підлога. Стіни у вигляді панелей, на яких можна писати маркером, і на які можна вішати будь-які малюнки та оголошення. Столи з HPL-панелей - підвищена зносостійкість. Кожен кабінет, в залежності від предмета, має свій колір. Тобто кольорова навігація. Все дуже просте. Без космічних наворотів. Всі сучасно, відкрито, чисто й акуратно", - описує Голик концепцію нової школи.

Після реконструкції в Дніпропетровській області були також відкриті школи в Покриві, Софіївці, Чаплине, Марганці, Жовтих Водах, Верхівцеве, Магдалинівці, Царичанці та інших населених пунктах.

Крім того, за його словами, школа в смт Солоне стала зразком сучасного шкільного будівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Апостолове Дніпропетровської області в рамках "Великого будівництва" президента проходить реконструкція опорної школи, яка до цього не ремонтувалася протягом 90 років. Після реконструкції школа повинна бути відкрита вже в цьому році.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Днепропетровская областьшколаЮрій Голик
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