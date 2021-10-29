ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Школи Чернівців продовжать очне навчання

Новость на русском →
Чернівці, П'ятниця 29 жовтня 2021 14:32
Школи Чернівців продовжать очне навчання Фото: у Чернівцях школи продовжувать очне навчання (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Школи Чернівців продовжать очне навчання. Канікули закінчаться 1 листопада, тоді діти повернуться за парти.

Про це заявив заступник міського голови Юрій Лесюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Епідемічні показники у місті в межах норми, відтак потреби вводити карантин у школах немає, вважає він.

"Рішення обласної комісії щодо переходу на дистанційне навчання або продовження канікул є рекомендаційним. Посилювати карантин місто не буде", - сказав Лесюк.

Міськрада відправлятиме класи на ізоляцію, якщо половина дітей у школі захворіє на коронавірус.

Нагадаємо, Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Чернівці
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло