Школи Чернівців продовжать очне навчання. Канікули закінчаться 1 листопада, тоді діти повернуться за парти.

Про це заявив заступник міського голови Юрій Лесюк, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Суспільне ".

Епідемічні показники у місті в межах норми, відтак потреби вводити карантин у школах немає, вважає він.

"Рішення обласної комісії щодо переходу на дистанційне навчання або продовження канікул є рекомендаційним. Посилювати карантин місто не буде", - сказав Лесюк.

Міськрада відправлятиме класи на ізоляцію, якщо половина дітей у школі захворіє на коронавірус.