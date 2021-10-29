Школи Чернівців продовжать очне навчання
Фото: у Чернівцях школи продовжувать очне навчання (GettyImages)
Школи Чернівців продовжать очне навчання. Канікули закінчаться 1 листопада, тоді діти повернуться за парти.
Про це заявив заступник міського голови Юрій Лесюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".
Епідемічні показники у місті в межах норми, відтак потреби вводити карантин у школах немає, вважає він.
"Рішення обласної комісії щодо переходу на дистанційне навчання або продовження канікул є рекомендаційним. Посилювати карантин місто не буде", - сказав Лесюк.
Міськрада відправлятиме класи на ізоляцію, якщо половина дітей у школі захворіє на коронавірус.