До школи не пускатимуть дітей: у Китаї вводять обмеження для невакцинованих від COVID

У Китаї вводять обмежувальні заходи для невакцинованих. Учням не дозволять повернутися до школи, якщо вся їхня сім'я не буде повністю щеплена від COVID-19.

У деяких китайських містах людям також необхідно пройти COVID-вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як лікарні і супермаркети.

"Ті, кому ще не зробили щеплення, мають поквапитися і зробити укол, щоб не вплинути на повернення вашої дитини до школи", - йдеться в оголошенні в містах Бейлію провінції Гуансі, Цзянсі і Хенань.

Однак ці правила різняться залежно від місця. Наприклад, у північній провінції Хебей самі учні у віці від 12 до 17 років не будуть допущені назад до школи, якщо повністю не вакцинуються проти коронавірусу.