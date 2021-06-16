Шкільний вчитель переміг на виборах президента в Перу

Після підрахунку всіх голосів на президентських виборах у Перу кандидат від соціалістів Педро Кастільо, який не має досвіду в політиці та працював учителем початкових класів, з невеликим відривом випередив свою консервативну суперницю Кейко Фухіморі. Фухіморі отримала 49,875% голосів, а Кастільо - 50,125%.

Про це повідомляє Reuters .

Голосування стикається з потенційними юридичними проблемами з боку Фухіморі - вона висунула звинувачення в шахрайстві з невеликими доказами та спробувала анулювати деякі голоси.

Фухіморі заявляла, що прихильники Кастільо вкрали голоси в сільській місцевості. Водночас міжнародні спостерігачі заявили, що немає жодних доказів фальсифікації і вибори були чесні.

Кастільо - член Лівої партії "Вільне Перу". Політичний новачок отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Останній тур президентських виборів в Перу відбувся 6 червня.