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Шкільний вчитель переміг на виборах президента в Перу

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Перу, Середа 16 червня 2021 05:01
Шкільний вчитель переміг на виборах президента в Перу Фото: кандидат в президенти В Перу Педро Кастільо (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Після підрахунку всіх голосів на президентських виборах у Перу кандидат від соціалістів Педро Кастільо, який не має досвіду в політиці та працював учителем початкових класів, з невеликим відривом випередив свою консервативну суперницю Кейко Фухіморі. Фухіморі отримала 49,875% голосів, а Кастільо - 50,125%.

Про це повідомляє Reuters.

Голосування стикається з потенційними юридичними проблемами з боку Фухіморі - вона висунула звинувачення в шахрайстві з невеликими доказами та спробувала анулювати деякі голоси.

Фухіморі заявляла, що прихильники Кастільо вкрали голоси в сільській місцевості. Водночас міжнародні спостерігачі заявили, що немає жодних доказів фальсифікації і вибори були чесні.

Кастільо - член Лівої партії "Вільне Перу". Політичний новачок отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Останній тур президентських виборів в Перу відбувся 6 червня.

Нагадаємо, в середу, 2 червня, Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще у 2018 році.

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