Як школярам з окупованого півдня України повернутися до навчання: пояснення

"Якщо є родини з дітьми - школярами, які з певних причин не можуть виїхати з тих територій, Херсон, Каховка, Нова Каховка тощо, і ми чули, що росіяни хочуть новий навчальний процес із 1 вересня за російською методикою, російською програмою, ми зробимо так, що ці діти зможуть онлайн навчатися в миколаївських школах", — сказав Олександр Сєнкевич.

Як відзначив Сєнкевич, діти з тимчасово окупованого півдня України зможуть продовжити дистанційне навчання за українськими методичками. Механізм подачі онлайн заявок на вступ вже є.

"Тобто механізм подачі онлайн заявок є, але сьогодні я дав завдання, щоб попрацювали над безпекою персональних даних, щоб не було можливості якось їх дістати хакерам, щоб не наражати на безпеку ані дитину, ані родину", - додав міський голова.

Механізм буде завершений протягом декількох тижнів. Водночас якщо до осені вдасться звільнити території - діти зможуть навчатися у Миколаєві, якщо ж ні - вони зможуть проходити навчання дистанційно.