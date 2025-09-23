ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Школы со STEM-лабораториями, IТ-кластеры, робототехника, - Шуляк об образовательных моделях в ПКВ громад

Вторник 23 сентября 2025 17:01
UA EN RU
Школы со STEM-лабораториями, IТ-кластеры, робототехника, - Шуляк об образовательных моделях в ПКВ громад Фото: Елена Шуляк рассказала об образовательных моделях в ПКВ громад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

До трети украинских территориальных громад, которые представили программы своего комплексного восстановления (ПКВ), планируют внедрять в учебные процессы для школьников и студентов больше инновационных направлений в образовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Как она отметила, это один из примеров, когда один из ключевых принципов восстановления - "лучше, чем было" - реализуется в сфере образования.

По словам Елены Шуляк, до трети территориальных громад, которые уже презентовали программы своего комплексного восстановления, планируют развивать образовательные программы инновационных направлений от создания STEM-кабинетов в школах до запуска молодежных IT-хабов и бизнес-инкубаторов.

Где внедряют STEM-центры

STEM-методика в образовательной программе, пояснила Шуляк, заключается в интегрированном подходе к обучению, охватывающему естественные науки, технологии, инженерию и математику.

Так, в Ирпене планируют построить новую школу, которая среди прочего будет оснащена STEM-лабораториями, мультимедийными классами, а также будет соответствовать принципам безбарьерности.

В Черниговской области планируют создавать STEM-центры и инновационные хабы для школ и громад, а также лаборатории робототехники, 3D-печати и инженерных мастерских. Они должны готовить молодежь к современным профессиям и стать платформой для стартапов и образовательных инициатив.

"По мнению местных властей, это будет стимулировать развитие местных инноваций. Более того, ставку на образование по STEM-методике делают даже в небольших поселковых громадах - Коропской общине Новгород-Северского района Черниговской области, а также Михаила-Коцюбинской, где на обустройство кабинетов STEM-образования планируют потратить 1 млн грн", - отметила Шуляк.

В Винницкой области STEM-методику считают одним из ключевых инструментов обновления школьного образования, поскольку это будет способствовать привлечению молодежи к инженерным и технологическим профессиям.

ІТ-кластеры и технопарки

Однако лидером среди громад и регионов, которые имеют четкие планы инновационного образования, является Житомирщина, сообщила Шуляк.

Местные власти убеждены, что у области есть потенциал стать региональным ІТ-хабом - благодаря большому количеству образовательных учреждений, которые готовят высококвалифицированных специалистов, и благоприятным условиям для ведения бизнеса.

В частности, планируется создать ІТ-кластер в Житомире, объединяющий местные ІТ-компании, стартапы, образовательные и исследовательские учреждения. Это будет способствовать сотрудничеству и обмену знаниями между участниками кластера.

Кроме того, на базе местных университетов и научно-исследовательских институтов для поддержки стартапов и технологических предприятий планируют создать по меньшей мере два технопарка.

В регионе намерены запустить акселерационные программы для стартапов, которые помогут масштабировать свой бизнес и выходить на международные рынки. Также планируется внедрение специализированных учебных программ по ІТ в местных университетах.

"Кроме этого, стартапы хотят обеспечить необходимой инфраструктурой - создать не менее трех новых коворкингов и инновационных хабов до 2028 года", - резюмировала Елена Шуляк.

Ранее Елена Шуляк рассказала, что Ирпенская громада третьей в Киевской области утвердила программу комплексного восстановления. В нее вошли более 60 приоритетных проектов, а также 105 проектов второй степени приоритетности.

Также сообщалось, что в рамках ПКВ в Опишнянской громаде Полтавщины планируют делать акцент в восстановлении на позиционировании громады как центра гончарной индустрии и ремесленного производства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Образование в Украине
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит