Школы со STEM-лабораториями, IТ-кластеры, робототехника, - Шуляк об образовательных моделях в ПКВ громад
До трети украинских территориальных громад, которые представили программы своего комплексного восстановления (ПКВ), планируют внедрять в учебные процессы для школьников и студентов больше инновационных направлений в образовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.
Как она отметила, это один из примеров, когда один из ключевых принципов восстановления - "лучше, чем было" - реализуется в сфере образования.
По словам Елены Шуляк, до трети территориальных громад, которые уже презентовали программы своего комплексного восстановления, планируют развивать образовательные программы инновационных направлений от создания STEM-кабинетов в школах до запуска молодежных IT-хабов и бизнес-инкубаторов.
Где внедряют STEM-центры
STEM-методика в образовательной программе, пояснила Шуляк, заключается в интегрированном подходе к обучению, охватывающему естественные науки, технологии, инженерию и математику.
Так, в Ирпене планируют построить новую школу, которая среди прочего будет оснащена STEM-лабораториями, мультимедийными классами, а также будет соответствовать принципам безбарьерности.
В Черниговской области планируют создавать STEM-центры и инновационные хабы для школ и громад, а также лаборатории робототехники, 3D-печати и инженерных мастерских. Они должны готовить молодежь к современным профессиям и стать платформой для стартапов и образовательных инициатив.
"По мнению местных властей, это будет стимулировать развитие местных инноваций. Более того, ставку на образование по STEM-методике делают даже в небольших поселковых громадах - Коропской общине Новгород-Северского района Черниговской области, а также Михаила-Коцюбинской, где на обустройство кабинетов STEM-образования планируют потратить 1 млн грн", - отметила Шуляк.
В Винницкой области STEM-методику считают одним из ключевых инструментов обновления школьного образования, поскольку это будет способствовать привлечению молодежи к инженерным и технологическим профессиям.
ІТ-кластеры и технопарки
Однако лидером среди громад и регионов, которые имеют четкие планы инновационного образования, является Житомирщина, сообщила Шуляк.
Местные власти убеждены, что у области есть потенциал стать региональным ІТ-хабом - благодаря большому количеству образовательных учреждений, которые готовят высококвалифицированных специалистов, и благоприятным условиям для ведения бизнеса.
В частности, планируется создать ІТ-кластер в Житомире, объединяющий местные ІТ-компании, стартапы, образовательные и исследовательские учреждения. Это будет способствовать сотрудничеству и обмену знаниями между участниками кластера.
Кроме того, на базе местных университетов и научно-исследовательских институтов для поддержки стартапов и технологических предприятий планируют создать по меньшей мере два технопарка.
В регионе намерены запустить акселерационные программы для стартапов, которые помогут масштабировать свой бизнес и выходить на международные рынки. Также планируется внедрение специализированных учебных программ по ІТ в местных университетах.
"Кроме этого, стартапы хотят обеспечить необходимой инфраструктурой - создать не менее трех новых коворкингов и инновационных хабов до 2028 года", - резюмировала Елена Шуляк.
Ранее Елена Шуляк рассказала, что Ирпенская громада третьей в Киевской области утвердила программу комплексного восстановления. В нее вошли более 60 приоритетных проектов, а также 105 проектов второй степени приоритетности.
Также сообщалось, что в рамках ПКВ в Опишнянской громаде Полтавщины планируют делать акцент в восстановлении на позиционировании громады как центра гончарной индустрии и ремесленного производства.