Школы Сум закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

По данным ведомства, на прошлой неделе медики зарегистрировали 2670 случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19 в городе. Это на 28% больше показателей предыдущей недели.

Из общего количества больных дети составляют 45% - это 1206 больных. Также известно, что уменьшилось количество больных COVID-19 - 31 пациент против 41. А вот количество заболевших гриппом возросло 68 случаев против 28.

В связи с этим с 06.02.2024 по 10.02.2024 все учреждения общего среднего образования города переводятся на дистанционное обучение.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Также известно, что с 5 по 9 февраля на карантин закрыты учебные заведения Ужгорода.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько штаммов COVID-19 зафиксировано в Украине.

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