RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школы Сум закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Иллюстративное фото: школы Сум закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Со вторника, 6 февраля, школы Сум закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Сум.

По данным ведомства, на прошлой неделе медики зарегистрировали 2670 случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19 в городе. Это на 28% больше показателей предыдущей недели.

Из общего количества больных дети составляют 45% - это 1206 больных. Также известно, что уменьшилось количество больных COVID-19 - 31 пациент против 41. А вот количество заболевших гриппом возросло 68 случаев против 28.

В связи с этим с 06.02.2024 по 10.02.2024 все учреждения общего среднего образования города переводятся на дистанционное обучение.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Также известно, что с 5 по 9 февраля на карантин закрыты учебные заведения Ужгорода.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько штаммов COVID-19 зафиксировано в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыКарантинКоронавирусГриппОРВИ