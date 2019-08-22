ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі виявили закладений на узбіччі фугас бойовиків

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 11:05
На Донбасі виявили закладений на узбіччі фугас бойовиків
Ілюстративне фото (pressjfo.news)

Військовослужбовці зі складу ООС ізолювали район

У четвер, 22 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявили ворожий фугас, який був закладений на узбіччі дороги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними відомства, вибухонебезпечний предмет, залишений противником, був виявлений бійцями Національної гвардії у Донецькій області. Як встановили військовослужбовці, на узбіччі дороги була закладена ручна граната РГД-5.

Зазначається, що для недопущення травмування місцевих жителів район був ізольований, а виявлений фугас був вилучений для подальшого знищення.

На Донбасі виявили закладений на узбіччі фугас бойовиків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили інтерактивну мапу замінованих районів Донецької та Луганської областей. Наразі інтерактивна мапа працює у тестовому режиму, а інформація про заміновані райони оновлюється.

Також РБК-Україна писало, що військовослужбовці Об'єднаних сил завершили роботи з розмінування територій біля мосту у Станиці Луганській, де нещодавно відбулося розведення сил та засобів. Розмінування близько 2 гектарів території тривало 16 днів.

Зазначимо, що домовленості про початок процесу розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій були досягнені під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 31 липня. Відповідно до угоди, розмінування території повинне було початися з 1 серпня.

На Донбасі в середу поранений український військовий Сайдик назвав останнє перемир'я на Донбасі "найдієвішим"
Новини України фугасДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся