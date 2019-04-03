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У школі Київської області розпилив газ

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 15:26
У школі Київської області розпилив газ
Фото: ілюстративне фото (od.npu.gov.ua)

Старшокласник розпилив невідоме газоподібна речовина з балончика

В їдальні в одній зі шкіл у Броварах Київської області старшокласник розпилив невідому газоподібну речовину з балончика, ніхто з учнів не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Встановлено, що 16-річний підліток придбав аерозольний балончик з невідомим наповнювачем в одному з магазинів. Він хотів на перерві похвалитися перед однолітками предметом самозахисту і розпилив невідому газоподібну речовину в шкільній їдальні.

У поліції повідомили, що навчальний процес завершили раніше, всіх учнів відпустили додому, щоб попередити можливе отруєння і провітрити приміщення школи. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці провели з неповнолітнім правопорушником роз'яснювальну бесіду та склали відносно нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Матеріали будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області розпорошили газ у школі. ЧП сталося на третьому поверсі навчального закладу. Всіх дітей евакуювали. Четверо з них звернулися в місцеву лікарню з подразненням верхніх дихальних шляхів.

Додамо, раніше в Білій Церкві та Василькові (Київська область) у двох школах розпорошили газ.

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