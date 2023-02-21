Школам Украины рекомендуют перейти на дистанционку: что решили в областях

Рекомендации Минобразования

Глава МОН Сергей Шкарлет рекомендовал организовать удаленный формат работы учебных заведений страны на период 22-24 февраля.

Министр призвал начальников областных администраций и руководителей заведений образования перевести образовательный процесс на дистанционку из-за высокой опасности провокаций, которые могут осуществить российские оккупанты в годовщину полномасштабной войны.

Киев – смешанный формат

Школы столицы продолжат работать в смешанном режиме с 22 февраля. По решению родителей ребенок в любой день может остаться дома и подключиться к урокам онлайн.

Как сообщили в КГГА, учебные заведения Киева работают в таком формате с начала учебного года. Дистанционные уроки организованы как параллельный процесс, а во всех школах оборудованы убежища.

"Также нужно учесть и тот факт, что предприятия и ведомства в эти дни будут работать в обычном режиме, а это значит, что оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого», – заявили в Департаменте образования и науки города.

Киевская область – дистанционное обучение

Решение о переходе на онлайн-обучение приняли в Киевской областной военной администрацией в связи с угрозой ракетных атак 22-24 февраля. В школах Киевщины занятия будут проводить дистанционно со среды до конца недели.

В частности, мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что заведения среднего образования в ближайшие дни переходят на удаленку. Однако детские сады будут работать в обычном режиме.

Львов – формат определяют школы

Школы Львова будут работать как в обычном режиме, так и дистанционно. В пресс-службе горсовета рассказали, что часть учебных заведений перейдет на онлайн-уроки 23-24 февраля. Решение принимают педсоветы в зависимости от желания родителей учеников.

Ивано-Франковск – дистанционное обучение

Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что школы Ивано-Франковска перейдут на удаленный режим уроков с 23 февраля.

"Это на эти два дня. Все-таки годовщина полномасштабной войны, а враг любит символические даты. Поэтому лучше перестраховаться", – отметил мэр города.

Луцк – смешанный формат

По решению родителей, дети могут посещать уроки в школе или присоединиться к ним дистанционно.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что с 22 по 24 февраля учебные заведения будут работать в смешанном режиме. Детские сады будут открыты для приема детей.

Ровно и область – дистанционное обучение

С 23 февраля школы в Ровно перейдут на дистанционку на 2 дня. Детсады в эти дни будут работать в дежурном режиме. Родители могут приводить детей в сад, если оставить их дома нет возможности.

Все школы области также перейдут на онлайн режим 23-24 февраля по решению ОВА.

Одесса – дистанционное обучение

В Одесской ОВА приняли рекомендации Минобразования и призвали руководителей учебных заведений Одессы и области организовать удаленный формат занятий с 22 по 24 февраля.

Черкассы – дистанционное обучение

23 и 24 февраля школьники в Черкассах перейдут на дистанционное обучение.

Соответствующее заявление сделал мэр Анатолий Бондаренко: "Из-за обращения родителей, из-за возможных обстрелов российских оккупантов, мы решили обезопаситься".

Нежин – онлайн уроки

Школьники в Нежине будут учиться дистанционно в четверг и пятницу. В таком же формате будут работать детсады.

О решении перевести учебные заведения на удаленку сообщил мэр Александр Кодола, в связи с возможными обстрелами РФ в эти дни.

Винницкая область – смешанный формат

Руководители образовательных заведений Винничины самостоятельно будут определять формат занятий до конца недели. Директор областного департамента гуманитарной политики Владимир Буняк заявил, что каждая громада вправе принимать решение отдельно.

По информации местного портала новостей, о переходе на дистанционные занятия 22-24 февраля сообщили в Казатинской громаде, Стрижавском лицее, 16 лицее и школе №6 Винницы.

Закарпатье – дистанционный режим

23-24 февраля школам, детсадам и внешкольным учебным заведениям Ужгорода и Закарпатской области рекомендовано перейти на удаленный формат работы.

Однако руководители учебных заведений могут принимать решение о режиме занятий самостоятельно. Об этом сообщила директор департамента образования и науки ОВА Марьяна Марусинец.

Кропивницкий – смешанный формат

В Кропивницком следующие три дня учебные заведения будут работать в смешанном режиме.

Как отметила руководитель местного управления образования Лариса Костенко, с 22 февраля по смешанной форме будут работать 21 школа, дистанционно – 17. 23 февраля – 3 учебных заведения на смешанной форме, 35 – на дистанционной. 24 февраля – 2 школы на смешанной, 36 – на дистанционной.

Полтавская область – дистанционный формат

Два дня школьники Полтавы будут учится онлайн. О переходе школ на удаленный режим работы 23 и 24 февраля сообщил городской голова Александр Мамай. В детских садиках будут работать дежурные группы.

Также дистанционные уроки проведут в школах Миргорода.

Хмельницкий, Тернополь, Черновцы – три дня онлайн

В Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой ОВА учли рекомендации Минобразования.

Руководителей учебных заведений в перечисленных выше областях призвали организовать уроки дистанционно в период 22-24 февраля.

При этом в горсовете Черновцов уже приняли решение о переходе школ, гимназий и лицеев на дистанционный режим до конца недели. В детсадах будут работать дежурные группы.