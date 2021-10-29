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В школах Одеси продовжують канікули

Автор: Марія Кучерявець

В Одесі міська влада рекомендувала школам продовжити шкільні канікули до 7 листопада. Це пов'язують з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Одеси.

"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада у Чернівецькій області школи мають самостійно обрати: піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні.

Додамо, у Києві з листопада всі школи будуть переведені на дистанційне навчання, включаючи початкові класи.

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