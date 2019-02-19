В школах Криму вилучили скандальний підручник з історії

Місцева "влада" заявила, що підручник можуть допрацювати

В оккупированном Крыму в школах изъяли скандальный учебник по истории, в котором была обнаружена пропаганда ксенофобии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителей местных "властей", на сегодня учебники по истории Крыма для десятых классов изъяты. Также сообщается, что рабочая группа будет решать, дорабатывать ли скандальные параграфы.

Напомним, ранее сообщалось, что в учебнике "История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций" говорится о массовом пособничестве крымских татар нацистам во время Второй мировой войны. В частности, приводятся данные о том, что в таких крымскотатарских формированиях служили около 20 тысяч человек, а 14 тысяч человек участвовали в борьбе с партизанами. При этом в учебнике отсутствует информация о вкладе народа в победу и о массовой депортации.

Ранее также сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ запретила украинскому фотографу Алине Смутко въезд в аннексированный Крым на 10 лет. В комментарии "Крым. Реалии" она заявила, что Россия запретила въезд из-за профессиональной деятельности.