RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В школах Киева собираются усилить охрану: что известно

Фото: в столичных школах разместят муниципальных телохранителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные власти решили усилить охрану в школах. Для этого в Киеве создадут "Муниципальную охрану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Охрана в школах будет вводиться постепенно. Первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский.

Будут охранять учебные заведения за счет бюджета столицы. В школах будет как минимум один охранник.

"В настоящее время продолжается набор новых сотрудников КП "Муниципальная охрана" и инструктаж персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, в школах Киева ограничили доступ к укрытиям. Ими могут пользоваться только ученики и персонал учебных заведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшкола