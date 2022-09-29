В школах Киева собираются усилить охрану: что известно

Столичные власти решили усилить охрану в школах. Для этого в Киеве создадут "Муниципальную охрану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Охрана в школах будет вводиться постепенно. Первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский.

Будут охранять учебные заведения за счет бюджета столицы. В школах будет как минимум один охранник.

"В настоящее время продолжается набор новых сотрудников КП "Муниципальная охрана" и инструктаж персонала", - говорится в сообщении.