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У школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику

Автор: Тіберій Юрик

В школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику. Церква та заклади освіти підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Руслана Марцінківа в Facebook.

За його словами, важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей. Він зазнчив, що предмет стане обов'язковим.

"Зараз ідуть "непрості" тенденції і на світовому, і на всеукраїнському рівнях… Для нас же важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей, зберегти свою традицію. Потрібно, щоб наші діти у цьому складному світі не почувалися самотніми та відчували міцну опору - опору віри", - повідомив Марцінків.

Він зазначив, що востаннє меморандум про співпрацю церкви та закладів освіти підписувався у 1992 році.

Міський голова повідомив, що батьки можуть написати заяву в школі, щоб їхні діти не відвідували уроки християнської етики, але додав, що влада буде шукати мотивацію, щоб діти та вчителі заглиблювались у предмет з радістю.

Нагадаємо, що у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину.

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Івано-Франківськ