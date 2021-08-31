У школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику

За його словами, важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей. Він зазнчив, що предмет стане обов'язковим.

"Зараз ідуть "непрості" тенденції і на світовому, і на всеукраїнському рівнях… Для нас же важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей, зберегти свою традицію. Потрібно, щоб наші діти у цьому складному світі не почувалися самотніми та відчували міцну опору - опору віри", - повідомив Марцінків.

Він зазначив, що востаннє меморандум про співпрацю церкви та закладів освіти підписувався у 1992 році.

Міський голова повідомив, що батьки можуть написати заяву в школі, щоб їхні діти не відвідували уроки християнської етики, але додав, що влада буде шукати мотивацію, щоб діти та вчителі заглиблювались у предмет з радістю.