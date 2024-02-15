Вредят молодежи. Нью-Йорк подал в суд на TikTok, Google, Meta и не только

Город присоединился к сотням школьных округов по всей стране, которые подают судебные иски, стремясь заставить технологических гигантов изменить свое поведение и возместить расходы на устранение этой угрозы общественному здравоохранению.

Ежегодно город тратит более 100 миллионов долларов на программы и услуги по охране психического здоровья молодежи.

Чтобы помочь справиться с этим кризисом и вредом, причиненным этими платформами, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сегодня опубликовал план действий в социальных сетях.

Данное заявление содержит рекомендации для родителей и опекунов, медицинских работников, педагогов и политиков относительно действий, которые можно предпринять для защиты детей, включая рекомендацию отложить использование социальных сетей до 14 лет.

В свою очередь Google и Meta заявили, что они всегда работали с экспертами по безопасности молодежи и предоставляли инструменты родительского контроля.

TikTok также рассказал о своих специфических инструментах для контроля, ориентированных на молодежь.

Иск был подан после слушаний в Сенате по безопасности детей, на которых присутствовали руководители компаний. В иске город требует, чтобы компании оплатили услуги по охране психического здоровья молодежи и заставить политиков принять законы, защищающие психическое здоровье молодежи на социальных платформах.

Напомним, ранее мы писали, что компании Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok и Adobe договорились в сезон выборов маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

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