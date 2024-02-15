RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вредят молодежи. Нью-Йорк подал в суд на TikTok, Google, Meta и не только

Фото: Нью-Йорк подал в суд на социальные сети (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Нью-Йорк подал в суд на Meta, Google, Snap и TikTok. Город требует, чтобы компании оплатили услуги по охране психического здоровья молодежи и заставить политиков принять соответствующие законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт города.

Город присоединился к сотням школьных округов по всей стране, которые подают судебные иски, стремясь заставить технологических гигантов изменить свое поведение и возместить расходы на устранение этой угрозы общественному здравоохранению.

Ежегодно город тратит более 100 миллионов долларов на программы и услуги по охране психического здоровья молодежи.

Чтобы помочь справиться с этим кризисом и вредом, причиненным этими платформами, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сегодня опубликовал план действий в социальных сетях.

Данное заявление содержит рекомендации для родителей и опекунов, медицинских работников, педагогов и политиков относительно действий, которые можно предпринять для защиты детей, включая рекомендацию отложить использование социальных сетей до 14 лет.

В свою очередь Google и Meta заявили, что они всегда работали с экспертами по безопасности молодежи и предоставляли инструменты родительского контроля.

TikTok также рассказал о своих специфических инструментах для контроля, ориентированных на молодежь.

Иск был подан после слушаний в Сенате по безопасности детей, на которых присутствовали руководители компаний. В иске город требует, чтобы компании оплатили услуги по охране психического здоровья молодежи и заставить политиков принять законы, защищающие психическое здоровье молодежи на социальных платформах.

Напомним, ранее мы писали, что компании Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok и Adobe договорились в сезон выборов маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleСоединенные Штаты АмерикиНью-ЙоркTikTokMeta