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Вредит обмену. Омбудсмен призвал публично не называть фамилии военнопленных

Фото: Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к родственникам пленных с призывом не называть их фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению военных домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в эфире одного из украинских телеканалов.

"Да, надо говорить о том, что Россия держит наших героев и героинь. Привлекайте внимание к процессу, к тому, что РФ нарушает Женевские конвенции, не называя конкретных фамилий", - отметил чиновник.

По словам уполномоченного ВР, можно рассказывать об условиях, при которых воины попали в плен. К примеру, защитники Мариуполя.

"Но опять же - фамилии не называйте, мы вас очень просим", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также указал, что нельзя говорить о количестве украинских пленных, потому что РФ может это использовать не в пользу процесса их возвращения, который Украине удалось наладить.

"Публичность мешает", - добавил уполномоченный ВР.

Напомним, Лубинец рассказал, что Украина хочет освободить из плена РФ 800 человек, но не в рамках обмена.

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