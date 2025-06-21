Кожа летом начала "жирнеть"? Вот как легко этого избежать

В жаркое время года многие замечают, что кожа становится жирнее, а блеск появляется уже через несколько часов после очищения. Как оказалось, это не случайность и есть определенные способы, которые помогут избежать этого.
РБК-Украина также сообщает, как правильно ухаживать за кожей летом.
Косметолог и дерматолог Дарья Тищенко рассказала, что под действием высоких температур и солнца кожа больше теряет влаги. Поэтому для того, чтобы защититься, она начинает вырабатывать больше кожного сала.
Именно так кожа пытается удерживать влагу и сохранить свою гидролипидную мантию.
Кроме того, жара, пот и солнцезащитные средства также могут вызвать легкое забивание пор, что в свою очередь может привести к высыпаниям.
При таком состоянии обязательно нужно:
Пилинг с осторожностью
Летом не рекомендованы агрессивные кислоты (AHA/BHA в высоких концентрациях), так как кожа становится чувствительной к солнцу.
Лучше раз в неделю делать мягкий энзимный пилинг.
Тонизирование и охлаждение
Стоит использовать тоник или мист с огурцом, мятой или ромашкой. Они будут освежать успокаивать кожу.
Можно хранить флакон с мистом в холодильнике - приятный эффект в жару.
Дополнительные советы
Пейте много воды, ведь это лучший способ увлажнить кожу изнутри.
Кроме того, минимизируйте декоративную косметику: кожа должна "дышать". Регулярно заменяйте наволочку и не касайся лица грязными руками.
Не забывайте также наносить кремы с SPF на зону декольте и шеи. Кожа там тоже подвергается воздействию солнца и быстро стареет.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко, сайты Mayo Clinic и WebMD.