Кожа летом начала "жирнеть"? Вот как легко этого избежать

Почему кожа начинает жирнеть

Косметолог и дерматолог Дарья Тищенко рассказала, что под действием высоких температур и солнца кожа больше теряет влаги. Поэтому для того, чтобы защититься, она начинает вырабатывать больше кожного сала.

Именно так кожа пытается удерживать влагу и сохранить свою гидролипидную мантию.

Кроме того, жара, пот и солнцезащитные средства также могут вызвать легкое забивание пор, что в свою очередь может привести к высыпаниям.

При таком состоянии обязательно нужно:

очищать кожу утром и вечером

использовать легкий увлажняющий крем

профессиональные средства с SPF

Как еще ухаживать за кожей летом

Пилинг с осторожностью

Летом не рекомендованы агрессивные кислоты (AHA/BHA в высоких концентрациях), так как кожа становится чувствительной к солнцу.

Лучше раз в неделю делать мягкий энзимный пилинг.

Тонизирование и охлаждение

Стоит использовать тоник или мист с огурцом, мятой или ромашкой. Они будут освежать успокаивать кожу.

Можно хранить флакон с мистом в холодильнике - приятный эффект в жару.

Дополнительные советы

Пейте много воды, ведь это лучший способ увлажнить кожу изнутри.

Кроме того, минимизируйте декоративную косметику: кожа должна "дышать". Регулярно заменяйте наволочку и не касайся лица грязными руками.

Не забывайте также наносить кремы с SPF на зону декольте и шеи. Кожа там тоже подвергается воздействию солнца и быстро стареет.