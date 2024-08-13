Школьная обязанность и штрафы. Какие изменения готовят для украинских детей в Польше

Украинские дети будут обязаны ходить в школу так же, как польские школьники

На странице польского Министерства национального образования размещена информация для украинских беженцев об изменении правил обучения в польских школах.

С 1 сентября 2024 года дети беженцев из Украины аналогично с польскими школьниками будут охвачены обязательным обучением:

годовой дошкольной подготовкой;

обязательным школьным образованием (то есть обязательным посещением 8-летней начальной школы);

обязанностью обучения (посленачальные школы) в польской образовательной системе.

Дистанционно смогут учиться только те ученики, которые в 2024/2025 учебном году учатся в выпускном классе в школе, которая функционирует в украинской системе образования.

Семейная помощь "800+" (около 8000 грн ежемесячно) и "Добрый старт" (около 3000 грн перед началом школьного года) будут выплачиваться беженцам из Украины при условии, что их ребенок посещает или 1-летнюю дошкольную подготовку, или начальную или посленачальную школу в Польше.

"Польские школы должным образом подготовлены к приему детей, которые приезжают из Украины, чтобы обеспечить им поддержку, заботу и безопасность. Отсутствие образования - это не только нехватка знаний, это также трудности с интеграцией, с поиском своего пути в стране проживания, а в будущем – проблемы с трудоустройством и нормальным функционированием в обществе", – объясняют новые правила в ведомстве.

В министерстве добавляют, что украинские дети в польской школе сохранят свою национальную и культурную идентичность.

"Благодаря поддержке межкультурных ассистентов им не придется бояться языкового барьера. Дети, которые не ходят в школу, подвергаются разным рискам, они более склонны к правонарушениям и использованию (например, принуждению к разным видам нелегальной работы). Эти негативные явления необходимо предотвращать", - отмечают в Минобразования.

Фото: Украинским детям будут помогать межкультурные ассистенты (gettyimages.com)

Какие еще изменения подготовили для украинских детей в Польше

Для детей украинских беженцев продлили дополнительное обучение польскому языку (минимум 4 часа в неделю). Период бесплатного обучения продлили до 36 месяцев.

Украинские дети получат возможность пользоваться помощью межкультурного ассистента.

Ученики 8 класса польской школы на итоговом экзамене не должны сдавать экзамен по польскому языку (только по желанию).

Фото: Украинские дети на уроке в польской школе (gettyimages.com)

Как чиновники будут контролировать соблюдение новых правил

До сих пор посещение школы в Польше для украинских беженцев было добровольным. Новые правила школьной обязанности Министерство образования Польши регулирует в отдельном распоряжении, проект которого был опубликован 22 июля 2024 года.

В документе отмечается, что в настоящее время дети-граждане Украины, которые учились в украинской системе образования дистанционно, не подпадают под действие положения об обязательном обучении в Польше.

В проекте распоряжения предлагается закрепить обязанность для украинских детей со статусом временной защиты проходить обучение в Польше.

За невыполнение этой обязанности родители могут столкнуться с принудительным производством и штрафом в 100 злотых, пишет Rzeczpospolita. А с июня 2025 года следствием также станет потеря льготы "800+". Это связано с тем, что эта помощь назначается до 30 июня на год наперед.

Ранее издание Prawo.pl объяснило, что штрафы для родителей за то, что их дети не ходят в школу, не распространяются на детей украинских беженцев, поскольку в параграфе 15 спецзакона о помощи украинцам остается норма дистанционного обучения в украинской системе образования. Именно эту норму предлагается изменить в распоряжении Минобразования которое находится на обсуждении.