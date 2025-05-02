Школьные фото в сети: можно ли учителям снимать детей без согласия родителей

Зачем школы публикуют в сети фото с детьми

По словам омбудсмена, учебные заведения обычно размещают немало фото- и видеоматериалов на своих информационных ресурсах (веб-сайтах, страницах в социальных сетях).

При этом на них чаще всего фигурируют именно дети.

"Часто это является не столько проявлением проактивной коммуникации с родителями, сколько элементом отчетности перед соответствующим органом управления в общине об определенных мероприятиях или активностях (конкурсы, экскурсии и т.д.)", - объяснила Лещик.

По ее словам, впоследствии органы управления могут обнародовать школьные "фотоотчеты" уже на собственных сайтах, а то, как и где хранятся и используются присланные фотографии, часто остается неизвестным.

Чем опасна публикация детских снимков в сети

"Размещая любую информацию о детях в сети Интернет, в том числе и детские фотографии, следует помнить, что с такого момента эта информация начинает "жить собственной жизнью", - отметила эксперт.

Она объяснила, что эта информация может:

попасть к людям, которые своими действиями могут навредить ребенку - совершать кибербуллинг, хакерство, мошенничество или шантаж;

позволить (особенно вместе с сопутствующей информацией) идентифицировать ребенка и родителей, отслеживать место и время их пребывания, облегчить преследование и совершение преступлений в отношении ребенка и/или родителей.

"В условиях военного положения риск того, что обнародование информации о ребенке, в частности фото, может нанести ему вред, только возрастает", - отметила Лещик.

Разрешает ли съемку человека без его разрешения закон

Украинское законодательство, по словам омбудсмена, запрещает открытую съемку человека без его разрешения на улицах, собраниях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Соглашаться на создание фотографий или видео со школьниками могут их родители или усыновители (ведь именно их считают законными представителями ребенка до достижения им совершеннолетия).

При этом суды признают, что согласие должны давать и папа, и мама ребенка - даже если они не состоят в браке.

Для съемки нужно, чтобы и ребенок соглашался на нее. Даже при условии, что согласие от родителей есть, если ребенок не хочет фотографироваться - его не стоит заставлять это делать.

В то же время рекомендации по защите приватности в работе СМИ от экспертов Совета Европы имеют несколько исключений из этого права.

Так, согласие на съемки ребенка может быть необязательным:

когда общественный интерес преобладает над приватностью школьника;

когда ученик является публичным лицом (например спортсменом), а фото или видеоматериалы связаны с такой его деятельностью.

В целом согласие на фотографирование ребенка может иметь письменную или устную форму. Также согласование может быть "молчаливым", говорят в Министерстве юстиции.

Правомерность фото или видеосъемки детей (инфографика: eo.gov.ua)

При условии молчаливого согласия, родители должны:

находиться рядом с ребенком;

знать и видеть, что его снимают на камеру;

не должны высказывать возражений по этому поводу.

В офисе образовательного омбудсмена педагогам рекомендуют получать письменное разрешение от родителей, чтобы при необходимости согласие можно было бы подтвердить.

"В условиях военного положения увеличивается риск того, что обнародование информации о ребенке, в частности фото, может ему навредить. Например, когда речь идет о детях военнослужащих", - объяснили украинцам.

Следовательно, чтобы не подвергать участников образовательного процесса и людей рядом с заведением опасности, не стоит снимать на официальных мероприятиях военнослужащих и их родственников, обозначать их в социальных сетях.

Может ли дать разрешение на съемку представитель учебного заведения

В офисе образовательного омбудсмена напомнили, что работники детских садов или школ не являются законными представителями ребенка, поэтому не имеют права предоставлять разрешения на съемки.

В то же время согласие на создание фото или видео школьника могут предоставлять представители:

детских домов;

общеобразовательных школ-интернатов для детей сирот и лишенных родительской опеки.

Можно ли использовать фото или видео с детьми без разрешения

Публикация и распространение фото или видеоматериалов, на которых фигурируют дети, возможны только при наличии согласия их родителей или других законных представителей.

Поэтому учебному заведению, публикуя любые фото или видео на информационных ресурсах, стоит обращать особое внимание на то, имеет ли школа соответствующие разрешения.

"Перед предоставлением согласия на использование фото, других художественных произведений, на которых изображен человек, он должен быть проинформирован о том, с какой целью и где именно будут публично показаны, воспроизведены или распространены такие произведения", - уточнила омбудсмен.

Правомерность публикации фото или видео с детьми (инфографика: eo.gov.ua)

В завершение в офисе образовательного омбудсмена напомнили, что законы не требуют публиковать фотографии детей для отчетности по образовательным событиям.

Поэтому органы управления призвали:

не требовать от педагогов размещать такие фотографии;

не требовать фотоотчеты, учитывая риски безопасности и дополнительную нагрузку на учителей.

"Из-за уязвимости ребенка в онлайн-пространстве, как родителям, так и учебным заведениям следует осмотрительно относиться к публикации детских данных, в том числе и фото. Делать это следует с учетом необходимости обеспечить лучшие интересы ребенка", - отметили эксперты.