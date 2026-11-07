Агентство восстановления остановило проекты защиты водоснабжения Киева: Шкиль сделал заявление

"Автострада" начала работы без финансирования

По словам Шкиля, в октябре 2026 года компания получила от заказчика - Агентства восстановления - срочное задание начать реализацию проектов по защите объектов Киевводоканала. Учитывая критичность ситуации, "Автострада" согласилась взять на себя юридические риски и начать работы без заключенных договоров и подтвержденного финансирования.

"Понимая остроту проблемы, мы взяли на себя все юридические риски, приступив к выполнению работ незамедлительно - без договоров и без подтвержденного финансирования на реализацию объектов", - отметил Шкиль.

Для выполнения задания компания оперативно привлекла профильных специалистов проектного института "Автострады", начала геологические и геодезические изыскания, а также провела срочную мобилизацию производственных подразделений.

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Агентство восстановления поручило остановить реализацию проектов

Однако 4 ноября от заказчика поступили инструкции остановить реализацию этих объектов.

"По устному указанию первой заместительницы главы Агентства восстановления Инны Внуковой "Автострада" должна остановить реализацию указанных объектов", - сообщил руководитель компании.

5 ноября руководство "Автострады" провело личную встречу с главой Агентства восстановления Иваном Федоровым. Во время встречи обсуждался вопрос дальнейшего участия компании в проектах по защите водоснабжения столицы.

"На личной встрече с Иваном Федоровым было уточнено: продолжать ли "Автостраде" реализацию объектов защиты водоснабжения города Киева? На вопрос был получен ответ: "нет" по причине того, что "в отношениях с компанией "Автострада" есть напряженность", - написал Шкиль.

По его словам, уже в конце дня 5 ноября компания остановила реализацию проектов, вывела работников с объектов и сосредоточилась на выполнении других работ, по которым заказчики не принимают хаотичных решений.

Шкиль заявил о возможной передаче работ другим компаниям

Шкиль также высказал предположение, что Иван Федоров может намереваться передать реализацию этих объектов другим компаниям. По его словам, речь идет о предприятиях, которые до назначения Федорова главой Запорожской ОВА не имели необходимых производственных мощностей, персонала, техники, опыта и оборудования.

"Не удивлюсь, если у Ивана Федорова есть планы по реализации этих объектов компаниями, которые до его назначения главой ОВА Запорожской области не имели объемов, работников, техники, опыта и оборудования, а с момента его назначения получили более 10 млрд контрактов. Кроме этого, с момента назначения Ивана Федорова эти компании получили более 2 млрд грн контрактов в системе Агентства восстановления", - заявил CEO "Автострады".

"Это все, что нужно знать об уровне менеджмента и выполнении Иваном Федоровым прямых поручений Президента страны Владимира Зеленского по защите критической инфраструктуры", - отметил Шкиль.

"Автострада" опровергла отказ от участия в проекте

Отдельно руководитель "Автострады" опроверг информацию, опубликованную Иваном Федоровым, о якобы отказе компании от участия в проекте защиты водоснабжения Киева.

По словам Шкиля, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было направлено заказчику на официальную электронную почту еще 23 октября.

"Информация об отказе "Автострады" от участия в проекте защиты водоснабжения города Киева является ложью. Более того, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было направлено заказчику на официальную электронную почту 23 октября", - заявил он.