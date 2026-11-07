Агентство восстановления остановило проекты защиты водоснабжения Киева: Шкиль сделал заявление

Группа компаний "Автострада" остановила строительство объектов защиты водоснабжения Киева после указания руководства Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление CEO группы компаний "Автострада" Максима Шкиля в Facebook.
По словам Шкиля, в октябре 2026 года компания получила от заказчика - Агентства восстановления - срочное задание начать реализацию проектов по защите объектов Киевводоканала. Учитывая критичность ситуации, "Автострада" согласилась взять на себя юридические риски и начать работы без заключенных договоров и подтвержденного финансирования.
"Понимая остроту проблемы, мы взяли на себя все юридические риски, приступив к выполнению работ незамедлительно - без договоров и без подтвержденного финансирования на реализацию объектов", - отметил Шкиль.
Для выполнения задания компания оперативно привлекла профильных специалистов проектного института "Автострады", начала геологические и геодезические изыскания, а также провела срочную мобилизацию производственных подразделений.
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Однако 4 ноября от заказчика поступили инструкции остановить реализацию этих объектов.
"По устному указанию первой заместительницы главы Агентства восстановления Инны Внуковой "Автострада" должна остановить реализацию указанных объектов", - сообщил руководитель компании.
5 ноября руководство "Автострады" провело личную встречу с главой Агентства восстановления Иваном Федоровым. Во время встречи обсуждался вопрос дальнейшего участия компании в проектах по защите водоснабжения столицы.
"На личной встрече с Иваном Федоровым было уточнено: продолжать ли "Автостраде" реализацию объектов защиты водоснабжения города Киева? На вопрос был получен ответ: "нет" по причине того, что "в отношениях с компанией "Автострада" есть напряженность", - написал Шкиль.
По его словам, уже в конце дня 5 ноября компания остановила реализацию проектов, вывела работников с объектов и сосредоточилась на выполнении других работ, по которым заказчики не принимают хаотичных решений.
Шкиль также высказал предположение, что Иван Федоров может намереваться передать реализацию этих объектов другим компаниям. По его словам, речь идет о предприятиях, которые до назначения Федорова главой Запорожской ОВА не имели необходимых производственных мощностей, персонала, техники, опыта и оборудования.
"Не удивлюсь, если у Ивана Федорова есть планы по реализации этих объектов компаниями, которые до его назначения главой ОВА Запорожской области не имели объемов, работников, техники, опыта и оборудования, а с момента его назначения получили более 10 млрд контрактов. Кроме этого, с момента назначения Ивана Федорова эти компании получили более 2 млрд грн контрактов в системе Агентства восстановления", - заявил CEO "Автострады".
"Это все, что нужно знать об уровне менеджмента и выполнении Иваном Федоровым прямых поручений Президента страны Владимира Зеленского по защите критической инфраструктуры", - отметил Шкиль.
Отдельно руководитель "Автострады" опроверг информацию, опубликованную Иваном Федоровым, о якобы отказе компании от участия в проекте защиты водоснабжения Киева.
По словам Шкиля, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было направлено заказчику на официальную электронную почту еще 23 октября.
"Информация об отказе "Автострады" от участия в проекте защиты водоснабжения города Киева является ложью. Более того, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было направлено заказчику на официальную электронную почту 23 октября", - заявил он.
Напомним, Иван Федоров заявил, что Агентство восстановления организует защиту девяти объектов критической инфраструктуры столицы, привлекая по меньшей мере семь подрядчиков. Он также опроверг привлечение запорожских компаний в эти работы.