Федоров ответил на обвинения "Автострады" по защите "Киевводоканала"

По словам Федорова, Агентство организует инженерную защиту девяти объектов критической инфраструктуры столицы. На семи из них работы уже начались, еще на двух стартуют в ближайшее время. Всего планируется привлечь не менее семи подрядных компаний.

Федоров сообщил, что еще два месяца назад "Автострада" отказалась от предложения приступить к работам на объектах "Киевводоканала".

Кроме того, по результатам проверки готовности подрядчиков к зимнему содержанию дорог в отдельных регионах у компании выявили существенные отставания. В частности, запасы технической соли составляют лишь 48% от необходимого объема.



В связи с этим, по позиции руководства Агентства, компания должна сосредоточиться на подготовке к зимнему сезону и выполнении уже взятых обязательств.



"Защита критической инфраструктуры - это не публикации в Facebook, а работа, которая должна быть выполнена вовремя и качественно", - подчеркнул Федоров.



Он также опроверг информацию о привлечении запорожских компаний к защите объектов "Киевводоканала".



По словам главы Агентства, ведомство сотрудничает с сотнями подрядных организаций по всей Украине, однако претензии к распределению работ слышно только "Автострады".



Федоров подчеркнул, что требования ко всем подрядчикам одинаковы: соблюдение сроков, качество работ и выполнение договорных обязательств.