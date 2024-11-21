Вредные шоферские привычки: почему нельзя катиться с горки на нейтрали

На самом деле нет ничего удивительного в том, что именно видавшие виды водители отличаются разнообразием опасных шоферских привычек. Ведь их ошибочные действия укоренялись на протяжении многих лет и закреплялись сотнями тысяч "намотанных" километров. Автомобильная редакция rbc.ua предлагает лишь несколько типичных водительских привычек, которые всерьез угрожают безопасности движения.

В упор или лежа

Первое, с чего следует начинать борьбу с вредными водительскими повадками – это прививание навыка сидеть за рулем правильно. То есть – не вплотную к рулю и не лежа на откинутой назад спинке кресла. Смысл правильной посадки прежде всего – в достаточной свободе рук. Какое нужно пространство для быстрого поворачивания руля на большой угол одним движением, когда нужно обойти неожиданное препятствие перед капотом. Другая ситуация с ногами – они не должны быть слишком изогнутыми в коленях, потому что так водителю не удастся быстро перемещать ступни с педали на педаль – например, с акселератора на тормоз. Водитель, привыкший сидеть далеко от руля и педалей, при возникновении опасности должен тянуться к органам управления, отрывая тело от спинки сиденья – а это потеря времени и неточные действия руками и ногами.

Неоправданный риск

Это даже не привычка, это способ управления машиной: превращать рядовые маневры в рискованные трюки: слишком много действий мы выполняем без уверенности в безопасности. Самый простой пример – обгон, когда водитель видит встречную полосу всего на 100 – 200 метров вперед, но выезжает на нее в надежде, что встречная машина не появится. Или появится, но на небольшой скорости. И если хотя бы одно из этих предположений не совершается, случается страшное дорожное происшествие.

Накатом с горки

Пожалуй, большинство водителей просто не знает, что тяга на колесах во время маневра помогает выполнить его чисто и безопасно. Да и на сухой дороге машина под тягой лучше удерживается на заданной водителем траектории.

Скорость

У большинства водителей коренным образом неправильный подход к выбору скорости движения. Собственно, набор выдающихся факторов каждый раз разный: спешу – не спешу, есть полицейская камера – нет камеры, мешают мне другие машины – не мешают. Но совсем нечасто мы выбираем скорость, учитывая, хватит ли тормозного пути, чтобы остановиться перед неожиданным препятствием или, скажем, удержится ли машина на дороге, если на асфальте в ближайшем повороте окажется лед. Словом, советуем еще раз перечитать п.12 Правил дорожного движения Украины.

На бампере

В последнее время такая привычка стала менее распространенной, однако иногда еще случаются автомобилисты, которые любят "висеть" на заднем бампере едущей впереди машины. Между тем, правило "Держи дистанцию" придумано не зря: законы элементарной физики говорят, что задний водитель при появлении помехи в принципе не может начать торможение одновременно с передним. Следовательно, их тормозные пути не могут не наложиться один на один. И здесь уже все зависит от разности скоростей и от абсолютной скорости как таковой: либо обойдется помятыми бамперами, либо передняя машина будет вытолкнута на встречную полосу и парой машин беда не ограничится.

Кратко

От всех упомянутых выше (и многих других тоже) привычек есть один проверенный рецепт. Найдите время и деньги и пройдите краткий курс обучения в той или иной школе контраварийной подготовки. Очень полезно на практике почувствовать, что бывает с машиной, когда она теряет контроль из-за чрезмерной скорости, далеко отставленного сиденья, малой дистанции или другой устаревшей манеры уверенного в себе "опытного" водителя. Сами инструкторы таких школ говорят, что главный результат обучения у них не столько в умении управлять машиной во время экстремальных ситуаций, сколько в умении в такие ситуации не попадать.