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Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения в Харьковскую область

Фото: шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения в Харьковскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские правоохранители сообщили о подозрении шести генералам РФ, которые организовали вторжение оккупантов на территорию Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что прокуроры, сотрудники Нацполиции и СБУ провели осмотр мест дислокации пунктов управления и штабов подразделений оккупационных войск после освобождения населенных пунктов Харьковской области. Они обнаружили и изъяли документы, подтверждающие совершение подразделениями Вооруженных сил РФ акта агрессии в отношении Украины.

Правоохранители установили и сообщили о подозрении шести генералам вооруженных сил РФ, которые организовали и обеспечили вооруженное вторжение оккупационных войск на территорию Харьковской области. Они предоставляли непосредственные приказы на оккупацию населенных пунктов, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения Украины и разрушение населенных пунктов.

Им инкриминируют нарушение территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК).

Среди подозреваемых:

  • генерал-майор, заместитель командующего Западным военным округом Вооруженных Сил РФ;
  • генерал-лейтенант, командующий 20 общевойсковой армией Западного военного округа ВС РФ;
  • генерал-майор, начальник штаба 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ;
  • генерал-майор, командующий 1 танковой армией Западного военного округа ВС РФ;
  • генерал-майор, командир 3 мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ;
  • генерал-майор, командир 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ.

Напомним, троим российским военным, ограбившим и угрожавшим убить мирных жителей Изюма Харьковской области, сообщили о подозрении.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал участников АТО во время оккупации Киевской области.

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