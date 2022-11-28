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Шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой не работают из-за отсутствия света

Иллюстративное фото: шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой не работают из-за отсутствия света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На украинско-молдавской границе приостановили работу шесть пунктов пропуска из-за отсутствия электроэнергии и технических сбоев в базе данных таможенного органа Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы трех пунктов пропуска - Вулканешты-Виноградовка, Мирное-Табаки и Басарабка-Августово.

Позже информацию обновили и указали про перерыв в работе еще трех пунктов - Чадыр-Лунга-Новые Траяны, Окница-Сокиряне и Сейц-Лесне.

Напомним, что почти 90% Молдовы остались без света из-за ракетных ударов РФ по энергетике Украины 23 ноября.

Кроме того, сегодня по всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за стремительного роста дефицита мощности.

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МолдоваГраница с Украиной