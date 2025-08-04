За шесть месяцев ДТЭК починил почти полторы тысячи энергообъектов электросетей

"В первом полугодии 2025 года энергетики "ДТЭК Сети" отремонтировали 1441 энергообъект, который был поврежден в результате боевых действий. Эти показатели почти равны объему всей восстановленной энергоинфраструктуры операторов системы распределения в 2024 году - 1503 объекта", - говорится в нем.

Отмечается, что с января по июнь 2025 года энергетикам ДТЭК удалось отремонтировать в целом 1298 линий электропередачи протяженностью более 3,3 тыс. км и 143 подстанций и трансформаторных, распределительных пунктов после вражеских атак столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады приступают к работам, как только получают разрешение от военных и ГСЧС. Сейчас 98% от всех энергообъектов, которые подверглись разрушениям в результате боевых действий с 24 февраля 2022 года, восстановлены. Остальные 2% пока невозможно отремонтировать из-за ситуации с безопасностью и отсутствия необходимого оборудования.