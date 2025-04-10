Шесть стран готовы, две - хотят деталей: появились подробности переговоров по миссии в Украине

Европейские министры обороны провели новые переговоры относительно потенциального развертывания войск в Украине. Уже примерно шесть стран согласились прислать своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и собственные источники.
Европейские чиновники заявили, что сейчас примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.
Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс задал ряд уточняющих вопросов относительно отправки войск в Украину.
"Какая потенциальная миссия, какая будет цель, какой мандат? Что мы будем делать при различных сценариях, например, если будет какая-то эскалация в отношении России?" - отметил он.
Министр также отметил, что очень важно "иметь на борту Соединенные Штаты".
"Также должно быть понятно, какой это тип миссии и чего мы требуем от Соединенных Штатов", - добавил он.
Шведский министр Пал Йонсон также заявил, что у Стокгольма есть "ряд вопросов, которые мы должны прояснить", прежде чем брать какие-либо обязательства.
"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.
Источники РБК-Украина подтверждают, что действительно уже 5-6 стран рассматривают возможность отправлять войска в Украину, включая Британию и Францию.
По словам собеседника, было бы очень хорошо, если бы к этим странам присоединилась бы также Германия.
"Если бы Германия присоединилась бы, это стало бы серьезным стимулом для многих других стран тоже присоединиться к этой инициативе", - отметил он.
Однако по словам нескольких источников РБК-Украина, привлечение Германии выглядит крайне маловероятным из-за ряда политических причин.
Также собеседник добавил, что несмотря на то, что привлечение США в любом формате к инициативе по отправке контингента было бы максимально полезным, это не означает, что в случае, если Штаты откажутся участвовать, миссия будет отменена.
По словам собеседника, европейские главные "двигатели инициативы" в любом случае решительно настроены.
Заметим, что ранее сегодня министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время встречи министров обороны государств "коалиции решительных" заявил, что Латвия готова быть частью "коалиции решительных" для поддержки Украины.
В то же время он отметил, что некоторые детали будущей военной помощи пока не рассекречивают.
Заметим, что инициаторами по "коалиции решительных" выступили Великобритания и Франция. Премьер Британии Кир Стармер заявил о создании коалиции 2 марта 2025 года.
В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон, как автор идеи с контингентом, заявлял, что речь идет о так называемых "силах поддержки", которые могли бы быть развернуты после достижения перемирия.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что недавно в Киеве состоялась встреча представителей коалиции. Подробнее о встрече можно узнать в материале РБК-Украина.
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