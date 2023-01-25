Шесть часов в день. В ДТЭК рассказали о сложной ситуации со светом в Одессе и области

Из-за низких лимитов потребления жители Одесской области получают только 15% электроэнергии. Из-за этого у жителей региона есть свет около 6 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Остальная часть электричества нужна для работы критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий", - говорится в заявлении, где отмечается, что лимиты "Укрэнерго" покрывают лишь 48% всех потребностей Одесской области.

В ДТЭК напоминают, что за формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области - Министерство энергетики.

"Задача ДТЭК Одесские электросети - придерживаться этих лимитов, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита", - добавляют в компании