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Потребление растет из-за похолодания: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

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Среда 25 января 2023 11:19
Потребление растет из-за похолодания: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине увеличивается потребление электроэнергии из-за похолодания. В связи с этим, растет и дефицит мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Учитывая рост потребления, увеличивается и дефицит мощности. Причем производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения вводятся аварийные отключения.

К тому же, за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Ремонтные работы продолжаются там, где военные дали разрешение.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как решить проблему ударов России по энергосистеме Украины.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ключевые приоритеты Украины во время энергетического "Рамштайна".

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Электроэнергия Веерные отключения Укрэнерго
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