Шипованные шины для авто: нужны ли они в Украине

В воображении многих автомобилистов лучшие шины для зимы - это шипованные. Коллеги правы, но только отчасти. Потому что зимы, как и шины, теперь бывают разные.

Главное, с чего стоит начать - это понимание того, что некоторые фрикционные (нешипованные) шины держатся за дорогу лучше, чем шипованные. Но это касается не всех дорожных условий - и конечно, не всех моделей шин. Поэтому дискуссии на тему "фрикционные или шипованные" не утихают уже полвека - с тех пор, как "зубастые" шины начали получать всеобщее распространение.

Как выбирать зимние шины

Применительно к Украине с ее теплыми и влажными зимами вопрос выбора шин надо начинать с выбора между европейскими и скандинавскими (арктическими) моделями. Европейские предназначены для мягких зим с периодами плюсовой температуры, частыми оттепелями, мокрым снегом, лужами и дождями, а скандинавские - для морозов и для заснеженных дорог. А уже арктические можно выбирать или шипованные, или фрикционные.

Что нужно знать о шипованных шинах

Преимущества шипов. Как ни странно, шипы, выступающие над протектором (кстати, всего на 1,2 - 1,3 мм) - это только наиболее заметное отличие таких шин. Гораздо важнее, что они имеют особый рисунок протектора: с широкими водоотводными канавками, грубыми блоками в плечевой зоне и с отдельными крупными шашками, где вместо ламелей оставлено место для гнезда под шип. Причем у лучших моделей "шиповок" резиновая смесь разная по твердости на разной глубине протектора - это нужно для более прочной посадки шипа. А еще на дне гнезда часто устраивают так называемую мягкую подушку, которая смягчает удар шипа об асфальт, когда накатывается в пятно контакта колеса с поверхностью.

Принципиально, что поверхностный слой протектора шипованной шины часто мягче, чем у фрикционной - так надо для лучшего сцепления в морозы. И именно поэтому шипованная резина часто демонстрирует лучший результат при торможении на асфальте по сравнению с фрикционными аналогами. Хотя казалось бы, что стальные шипы будут мешать торможению на твердой поверхности без льда.

Недостатки шипов. Шина с шипами сложнее, а значит, дороже фрикционной. Также она более шумная при движении, и это заметно даже на авто высокого класса с хорошей шумоизоляцией. Еще один минус в том, что стальные "зубы" выгрызают из асфальта каменную пыль, вредную для здоровья. Наконец, вследствие неправильной эксплуатации шипованные шины могут быстро и принципиально терять свои свойства - из-за потери шипов.

Как надо ездить на шипованной резине

Бывалые водители с большим опытом круглогодичной езды подтвердят, что резина с шипами не решает всех проблем холодного сезона. Однако металлические зацепы действительно улучшают разгон, торможение и управляемость в наиболее сложных условиях - то есть на льду и плотно укатанном снегу, особенно при температуре не ниже 20 С и умеренной скорости движения.

Одним словом, шипованные покрышки действительно станут вашим лучшим вариантом для зимы, если знать все нюансы их поведения:

Преимущества шипованных шин лучше всего проявляются на льду и плотно укатанном снегу, также (но немного меньше) - на чистом асфальте;

На таких шинах не желательно трогаться с пробуксовкой и резко тормозить на чистом асфальте, особенно на машине без ABS. Ведь на асфальте из-за этого вылетают шипы, а на льду на горке наструганного шипами льда колесо всплывает и эффективность энергичного торможения "в пол" падает;

Такой эффектный (и эффективный) водительский прием как управляемый занос также сокращает жизнь шипам;

На сухом асфальте стоит осторожно обращаться с педалями и рулем, особенно если у вас мощная машина. Ведь в таких условиях шины не охлаждаются снегом и водой и шипы будут перегреваться в своих гнездах. Что в конце концов приводит к затвердеванию резины вокруг и потере шипов.

Если коротко

Прежде чем остановить свой выбор на одном из трех видов шин - европейских, арктических или арктических с шипами, попробуйте четко смоделировать условия, в которых вы будете эксплуатировать машину ближайшей зимой. Какой тип дорог будет у вас доминировать - чистые или заснеженные, каким будет трафик в ваших типичных поездках, какой в основном будет температура во время ваших поездок. Учтите даже время суток, во время которого вы будете ездить по наиболее напряженным участкам ваших маршрутов и тому подобное. Конечно, если позволяют средства, то исходить надо из наиболее сложных из всех возможных вариантов.