На восточном фронте Европы не без изменений

В Польше есть поговорка: "Никто не будет умирать за Гданьск". Независимо от того, какие гарантии безопасности Польша получает от западных стран, большинство поляков считают, что нам все равно придется защищаться самим. Ведь когда в 1939 году нацисты вторглись, Польша имела гарантии безопасности от Великобритании и Франции, но ни одна из этих стран не пришла на помощь (хотя формально они объявили войну Третьему рейху).

Так, согласно статье 5 Североатлантического договора, нападение на одного члена НАТО является нападением на всех, и вера в это обязательство взаимной обороны остается сильной в Польше. Президенты США не один раз обещали "защищать каждый дюйм" территории НАТО. Однако в эпоху гибридной войны обязанности, вытекающие из статьи 5, стали менее четкими. Кроме того, в отличие от нацистской Германии сегодняшняя самая большая угроза Европе вооружена ядерными боеголовками до зубов.

Постоянно сигнализируя, что эскалация войны в Украине является одним из их крупнейших страхов, лидеры США и Германии не внушали уверенности в гарантиях безопасности НАТО. Как они отреагируют, если Россия вторгнется в Эстонию, непонятно – особенно в то время, когда европейские армии и оборонная промышленность настолько слабы. Сама Польша отправила в Украину больше танков, чем Соединенное Королевство.

В этом контексте Польша и страны Балтии решили не только вооружиться, но и выделить значительные ресурсы для строительства укреплений вдоль своих границ с Россией, Беларусью и (частично) Украиной. В Польше этот план имеет официальное название "Восточный щит", но его уже называют "Линией Туска" – в честь нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска и знаменитой французской Линии Мажино во время Второй мировой войны.

Польское правительство выделило на проект десять миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов США) и планирует завершить его к 2028 году. Но эта сумма кажется недостаточной. Забор на границе с Беларусью (построен предыдущим правительством) стоил 1,6 миллиарда злотых, и он часто не мог заблокировать поток мигрантов, которых Россия и Беларусь навязывали Польше в последние годы.

Однако важно, что польская общественность готова идти на большие финансовые жертвы ради обороны страны. Кроме того, Польша также рассчитывает на помощь Европейского Союза, где растет осознание российской угрозы. Поскольку граница Польши с Россией и Беларусью является также восточной границей ЕС, логично, что ее следует защищать совместными усилиями ЕС. В то время как предыдущее нелиберальное правительство Польши отказалось присоединиться к немецкой инициативе "Железный купол" из-за своей иррациональной германофобии, правительство Туска недавно исправило эту стратегическую ошибку.

Польша и страны Балтии находятся в несколько иной стратегической позиции, чем Финляндия. Финляндия не только имеет отличную армию, хорошо подготовленное население и большое количество бомбоубежищ, но, что самое главное, ее большая, малонаселенная, густо лесистая местность усложняет планы любого захватчика. Поэтому финны допускают, что могут позволить врагу войти в страну и все равно организовать эффективную оборону. Успех или неудача не зависят от безопасности границы.

Страны Балтии, напротив, недавно определили, что им нужна цепь укреплений на восточных границах – "Балтийская линия обороны", чтобы предотвратить продвижение захватчика вглубь их территории. По недавно согласованному совместному плану, правительства стран Балтии построят около 600 укрепленных бункеров в Эстонии, стоимостью около 64 миллионов долларов США, и создадут 18 "парков средств противодействия мобильности" - быстродействующих центров для противопехотного и противотанкового оборудования (как ловушки для танков) - в Литве.

Линия Туска в Польше будет структурирована аналогично, но с акцентом на создании около 700 км (434 мили) природных барьеров. "Главным приоритетом является уход за транспортной инфраструктурой, которой очень не хватает на нашей восточной границе", – считает генерал Мечислав Беник, советник министра обороны Польши Томаша Семоняка. "Оборонительные сооружения, бункеры или укрытия сами по себе никого не сдержат. У нас должны быть возможность покрыть эти территории огневыми позициями и военными подразделениями, которые будут защищать безопасность нашей границы".

Чтобы польские войска были готовы строить безопасные и эффективные огневые редуты, планировать засады, организовывать центры снабжения и направлять врагов на уязвимые позиции, важно не только создавать новые укрепления, но и полностью использовать природные барьеры, такие как болота, поймы, дамбы, густые леса и другие. Польша также будет сильно полагаться на противодроновую оборону и спутниковую и воздушную разведку. С этой целью недавно была приобретена американская технология разведывательных аэростатов (по американской программе с кодовым названием "Барбара"), которая может обнаруживать цели на расстоянии до нескольких сотен километров.

Несмотря на очевидные отличия, финские, балтийские и польские восточные оборонные планы совместимы, потому что они имеют одну и ту же основную цель. Они разрабатываются в тесном сотрудничестве с лидерами ЕС в Брюсселе, где работают над созданием новой должности комиссара совместной обороны для координации и восстановления европейской оборонной промышленности.

Но ни один план или оборонный пояс не сможет обеспечить безопасность ЕС, если он не будет достаточно поддерживать Украину в борьбе против России. Если российские войска получат контроль над Украиной, это подорвет все планы Польши, Финляндии и стран Балтии. Поскольку на строительство Балтийской линии обороны и Линии Туска уйдут годы, украинское поле боя остается самым высоким приоритетом.

Авторские права: Project Syndicate, 2024

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