ИИ нашел критическую уязвимость Zoom: хакеры могли захватить ваше устройство

ИИ нашел способ незаметно захватывать чужие устройства из-за Zoom. Уязвимость могла позволить хакерам получить контроль над гаджетом участника видеовызова во время демонстрации экрана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wired .

Как ИИ нашел критическую уязвимость?

Интересно, что киберспециалисты обнаружили баг в начале июня. Системе понадобилось менее 20 текстовых запросов (проптов), чтобы найти пробелы и создать рабочий сценарий атаки.

Ранее для выполнения подобной задачи команде из пяти высококлассных специалистов понадобилось бы около шести месяцев работы.

Угроза касалась устройств на всех операционных системах, поддерживаемых Zoom - Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Атака могла быть выполнена незаметно, без уведомлений или действий со стороны жертвы.

Уязвимость обнаружили в протоколе, отвечающем за рисование и аннотации в реальном времени во время демонстрации экрана.

Масштаб угрозы и выпущенные обновления

По словам экспертов из компании A Security, главная опасность состоит в демократизации хакерских способностей - барьер для входа в сферу киберпреступлений стремительно снижается.

Поскольку пользователи воспринимают Zoom как доверенную среду, они не ожидают угрозы при обычном подключении к онлайн-встрече или вебинару.

Злоумышленник, попав на звонок с сотрудником компании, мог получить контроль над его ПК и учетными данными, а затем продвигаться внутри всей корпоративной сети.

Разработчики Zoom уже выпустили соответствующие уведомления и исправления безопасности. Патчи развернуты как на серверах Zoom, так и в клиентских приложениях на устройствах пользователей.

Специалисты призывают пользователей немедленно обновить приложение Zoom к последней версии.