ИИ получил тело: Faraday Future показала нового гуманоида и робопса

Главными новинками стали полноразмерный гуманоид All-New Futurist и четвероногий робот FX Navi , ориентированный на разработчиков и образовательный сектор.

Человекоподобный робот All-New Futurist

Флагманом презентации стал полноразмерный гуманоид All-New Futurist, ставший первым роботом в США с нативной поддержкой системы управления движением всего тела NVIDIA Sonic.

Его улучшенная версия Futurist Ultra , релиз которой запланирован на конец 2026 года, будет работать на базе высокопроизводительного чипа Jetson Thor . По сравнению с прошлым поколением, конструкция андроида претерпела существенные изменения, получив Т-образную структуру для большей стабильности ходьбы.

Основные технические характеристики :

Рост и вес : около 173 см и 55 кг (конструкция стала на 14% легче).

: около 173 см и 55 кг (конструкция стала на 14% легче). Подвижность : 31 степень свободы (без учета кистей рук).

: 31 степень свободы (без учета кистей рук). Мощность : пиковый крутящий момент коленного сустава составляет 320 Н·м.

: пиковый крутящий момент коленного сустава составляет 320 Н·м. Скорость : робот способен бегать со скоростью до 18 км/ч.

: робот способен бегать со скоростью до 18 км/ч. Автономность : двойная аккумуляторная система емкостью 1152 Вт-ч обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.

Робот базируется на мультимодальной ИИ-модели VLA+World Model , которая позволяет ему анализировать пространство, прогнозировать действия и взаимодействовать с людьми через изогнутый дисплей на лице.

Основными сферами применения новинки называют работу на рецепциях, сфере обслуживания, а также выполнение гибких задач на фабриках и складах.

Бюджетный робопес FX Navi и образовательная платформа

Для массового сегмента компания подготовила четырехногого работа FX Navi по цене 1990 долларов. В настоящее время это единственный робопес в США стоимостью менее 2000 долларов, поддерживающий вторичную разработку софта.

Устройство весит 8 кг и имеет габариты 46,5×20×51,5 см . Его главная особенность состоит в том, что роль главного вычислительного центра, камеры и микрофона исполняет обычный смартфон на базе iOS или Android, вставляемый в специальный слот на голове.

Компания также открыла модель головы Робопса для 3D-печати, чтобы пользователи могли создавать индивидуальный дизайн устройства.

Кроме того, Faraday Future запустила открытую платформу для молодых разработчиков от 6 до 18 лет. Платформа содержит инструменты визуального программирования Brain Blocks, двигатель личности работа EAI Soul и специализированный магазин навыков (Agent Skill Store), где дети и учителя могут публиковать собственные программные проекты и делиться ими с другими пользователями.