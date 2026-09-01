ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году

Главное: ИИ сделал знакомые мошеннические схемы более убедительными. Злоумышленники могут клонировать голоса, создавать фото и видео и автоматизировать общение.

Злоумышленники могут клонировать голоса, создавать фото и видео и автоматизировать общение. В центре мошенничества остается человек. Его пытаются заставить перейти по ссылке, установить программу или перевести деньги.

Его пытаются заставить перейти по ссылке, установить программу или перевести деньги. Мошенники комбинируют несколько приемов в одной схеме. Например, звонок может завершиться фишинговой ссылкой или установкой программы.

Например, звонок может завершиться фишинговой ссылкой или установкой программы. Банки уже фиксируют новые технологические атаки. Среди них NFC Relay и попытки использовать ИИ для обхода биометрической проверки.

Среди них NFC Relay и попытки использовать ИИ для обхода биометрической проверки. Спешка играет на руку мошенникам. Перед переводом денег или передачей данных стоит остановиться и проверить информацию через официальный канал.

Старые схемы с новыми технологиями

Вы получаете голосовое сообщение от близкого человека. Голос знакомый, интонации привычные, но просьба звучит тревожно: срочно перевести деньги на неотложные нужды. Вы спешите помочь и даже не задумываетесь, что это сообщение могло быть создано искусственным интеллектом, а за знакомым голосом на самом деле стоит мошенник.

Это уже не вымышленный сценарий. Наталия Фиголь, руководитель департамента fraud-менеджмента ПриватБанка отмечает, что банк фиксирует обращения клиентов, получавших в мессенджерах сгенерированные ИИ голосовые сообщения от друзей, родственников или коллег с просьбой одолжить или перевести средства.

Банк также зафиксировал неудачные попытки обхода биометрических проверок с помощью ИИ-сгенерированных 3D-моделей и Deepfake-лиц, а также прохождения видеоверификации с поддельными с помощью ИИ документами.

Главное изменение заключается в том, что знакомые мошеннические приемы получили новые технологические инструменты. Злоумышленники могут быстрее создавать аудио- и видеоконтент, клонировать голоса, автоматизировать переписку, настраивать чат-боты, имитирующие службы поддержки, а также массово создавать фишинговые сообщения и сайты.

На этом фоне количество незаконных операций с платежными картами в 2025 году уменьшилось на 5% – до 256 тысяч, однако сумма убытков выросла на 24% и достигла 1,4 млрд грн. Средняя сумма одной мошеннической операции выросла на 30% – до 5536 грн.

Фото: Динамика карточного мошенничества в Украине за 2022-2025 годы (инфографика РБК-Украина / источник НБУ)

Не "ИИ ворует деньги", а человек сам отдает их мошеннику

Искусственный интеллект сам по себе не получает доступ к деньгам человека. В большинстве схем злоумышленникам нужно убедить жертву выполнить определенное действие самостоятельно: перейти по ссылке, ввести данные карты или пароли, установить стороннее приложение или перевести средства на указанный счет. Именно поведение пользователя остается центральным звеном такого мошенничества.

Киберполиция отмечает, что целью злоумышленников является не сам сервис или банковское приложение, а поведение человека. Для этого они используют знакомые приемы социальной инженерии: создают искусственную срочность, давят психологически, убеждают перейти по ссылке, установить стороннее приложение или сообщить конфиденциальную информацию.

Например, мошенник может представиться сотрудником банка, отправить фишинговую ссылку или убедить установить программу под видом обновления или проверки безопасности.

В 2026 году к этим приемам добавляются технологии, которые делают обман более убедительным. Мошенники могут использовать клонирование голоса, создавать аудио- и видеоконтент, автоматизировать переписку и настраивать чат-боты, имитирующие общение со службами поддержки. То есть ИИ не заменил социальную инженерию – он дал мошенникам новые инструменты, чтобы быстрее создавать обман и точнее подстраивать его под человека.

Фото: Рост среднего чека одной мошеннической операции с платежными карточками (инфографика РБК-Украина / источник НБУ)

Схема №1. "Это я. Срочно скинь деньги". Клонирование голоса

Схема начинается со сбора материала, по которому можно воспроизвести голос человека. Наталия Фиголь объяснила пошагово для РБК-Украина: злоумышленники взламывают аккаунт человека и с помощью нейросетей обрабатывают его открытые аудио- или видеозаписи (из соцсетей, публичных выступлений или голосовых сообщений в истории), далее создают голосовое сообщение, которое почти идентично воспроизводит тембр, интонацию и манеру речи владельца аккаунта.

Следующий шаг – получить доступ к аккаунту человека и использовать его для рассылки сообщений контактам. Мошенники отправляют голосовые сообщения от имени друзей, родственников или коллег с просьбой срочно одолжить деньги или перевести средства на "неотложные нужды".

Киберполиция уже фиксирует отдельные случаи использования технологий клонирования голоса во время мошеннических действий, но подчеркивает, что пока они не носят массового характера.

Распознать такой обман помогают не столько особенности самого голоса, сколько поведение собеседника. Среди признаков Киберполиция называет категорическую срочность просьбы, необычное поведение, уклонение от ответов на уточняющие вопросы, короткие фразы со ссылкой на чрезвычайную ситуацию и невозможность продолжить общение другим способом.

Если возникли сомнения, стоит самостоятельно перезвонить человеку по известному вам номеру.

Схема №2. "Ваш банк звонит". Старый сюжет и новая технология

Не все мошеннические атаки в 2026 году связаны с дипфейками или сложными технологиями. Злоумышленники и далее используют знакомые схемы в виде поддельных веб-страниц, звонков от якобы работников банка, мобильных операторов, полиции или НБУ, а также взломы профилей в мессенджерах и социальных сетях.

Опасность возрастает, когда эти инструменты комбинируются в одну схему. В ПриватБанке отмечают, что злоумышленники могут одновременно использовать фишинговые ссылки и социальную инженерию, чтобы заставить человека собственными руками перевести средства на "безопасный" или "резервный счет" или установить на смартфон программу удаленного доступа (ВПО/RAT). После этого мошенники могут проводить операции из банковского приложения без ведома клиента.

Такая атака может начинаться со обычного звонка от якобы работника банка. Далее человека убеждают перейти по фишинговой ссылке, установить стороннюю программу или выполнить определенные действия на смартфоне.

В результате он либо сам переводит средства на подконтрольный мошенникам счет, либо злоумышленники получают возможность совершать операции без его ведома. Именно сочетание нескольких знакомых приемов делает такую схему более сложной для распознавания.

Фото: Распределение мошеннических операций по каналам осуществления в 2025 году (инфографика РБК-Украина / источник НБУ)

Схема №3. "Установите это приложение для защиты". NFC Relay как новинка

"Одна из технически самых сложных схем, которую в этом году фиксировал ПриватБанк, – NFC Relay-атаки", – отмечает Наталия.

Начинается она с якобы обычного предложения обновить банковское приложение или проверить безопасность. Под этим предлогом мошенники убеждают клиента загрузить на смартфон стороннюю программу.

Далее человека просят выполнить конкретные действия с физической картой (приложить ее к смартфону и ввести PIN-код). С помощью установленного специализированного программного обеспечения мошенники дистанционно получают доступ к платежным данным и могут осуществлять несанкционированное снятие средств в банкоматах или расчеты в торговых сетях.

Запомните: банк никогда не просит скачивать сторонние файлы из мессенджеров или прикладывать карту к смартфону для "проверки защиты" или "сканирования". Программное обеспечение следует устанавливать только из официальных источников – App Store или Google Play.

Схема №4. Фейковые инвестиции. Теперь мошенник может выглядеть как эксперт

Инвестиционные мошенничества также получают технологическое усиление. По данным Киберполиции, наиболее распространенными остаются псевдоинвестиции в криптовалюту, акции международных компаний, драгоценные металлы, биржевую торговлю и инвестиционные платформы.

"Мошенники могут создать сайт, который визуально имитирует деятельность легального финансового учреждения, показывать вымышленные доходы и убеждать человека постоянно увеличивать вложения", – заместитель начальника Департамента киберполиции Олег Заворотний.

Отдельно злоумышленники используют возможности искусственного интеллекта. Они могут создавать изображения и видео событий, которых на самом деле не было, а также контент с известными людьми, которые якобы что-то сказали или сделали.

Такой материал может быстро распространяться в социальных сетях и вводить людей в заблуждение. Далее потенциальную жертву могут направить на фальшивую инвестиционную платформу, где будут демонстрировать "прибыльные" результаты и убеждать увеличивать сумму вложений.

Распознать такой контент можно по определенным признакам. Киберполиция советует обращать внимание на неестественные тени, искривленные линии и странные текстуры, ошибки в изображении рук и лиц, неестественный или повторяющийся фон, деформированные аксессуары, искаженный текст на вывесках, постерах или дорожных знаках, а также нереалистичный внешний вид с характерным искусственным блеском.

Дополнительно специалисты советуют проверить изображение с помощью обратного поиска в Google, чтобы выяснить, где и когда оно уже появлялось в интернете.

Схема №5. "Получите государственную помощь"

Одна из распространенных легенд, используемых в фишинговых схемах, – предложение получить "государственную или международную финансовую помощь" в связи с военными действиями. ПриватБанк отмечает, что в 2026 году такие сообщения остаются среди самых популярных поводов, с помощью которых клиентов побуждают перейти на поддельные веб-страницы и ввести данные карты и пароли от интернет-банкинга.

После перехода на фишинговый сайт человека могут убеждать ввести реквизиты карты и данные для подтверждения операции. В результате мошенники получают доступ к необходимой информации для дальнейших действий со средствами.

На такие сообщения стоит реагировать особенно осторожно, если они содержат требование действовать срочно, ведут на подозрительный URL-адрес, просят ввести пароль или SMS-код подтверждения либо установить сторонний файл или приложение.

Четыре фундаментальных изменения мошенничества в 2026 году

Если посмотреть на описанные схемы вместе, становится заметно, что главное изменение произошло не в отдельных способах обмана, а в том, как именно мошенники их используют.

1. Персонализация. Мошенничество все меньше выглядит как обезличенное сообщение от неизвестного отправителя. Технологии позволяют подстраивать контент под конкретного человека, воспроизводить знакомый голос, внешность или стиль общения.

2. Автоматизация. Часть работы, которую ранее нужно было выполнять вручную, теперь могут брать на себя языковые модели и чат-боты. Они способны поддерживать диалог, имитируя представителя сервиса или финансового учреждения, а также быстро генерировать необходимый для схемы контент.

3. Масштабирование. Технологии сокращают время между замыслом мошеннической кампании и ее запуском. Киберполиция отмечает, что изображения, видео и другой контент сегодня можно создавать за считанные минуты, а специализированные системы позволяют автоматизировать создание фишинговых сообщений и сайтов.

4. Комбинирование. Отдельный прием все реже работает изолированно. Злоумышленники могут последовательно использовать несколько инструментов, переводя человека от одного шага к следующему. Именно такая комбинация социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения позволяет построить атаку вокруг поведения конкретной жертвы.

То есть ИИ не создал принципиально новое мошенничество. Он изменил его эффективность: сделал подготовку быстрее, коммуникацию убедительнее, а сами схемы более гибкими и приспособленными к конкретному человеку.

Что делать, если вы попались на крючок?

Киберполиция отмечает, что чем быстрее потерпевший обратится в банк и правоохранительные органы, тем больше шансов минимизировать последствия. Если средства уже переведены через несколько счетов или выведены в криптовалюту, их возврат усложняется.

Что делать сразу:

1.Прекратите общение с мошенниками и заблокируйте карту или счет. Это можно сделать через банк, в частности позвонив в службу поддержки по номеру на обратной стороне платежной карты.

2.Немедленно сообщите банку о мошенничестве. Если перевод еще не завершен или средства удалось оперативно заблокировать, это увеличивает шансы минимизировать последствия.

3.Защитите свои аккаунты. Смените пароли, включите двухфакторную аутентификацию и проверьте активные сеансы, чтобы все подключенные устройства принадлежали вам.

4.Сохраните цифровые доказательства. Не удаляйте переписку с мошенниками. Сохраните скриншоты, информацию о транзакциях и другие материалы, которые могут помочь установить обстоятельства происшествия.

5.Обратитесь к правоохранителям. Сообщить о мошенничестве можно Национальной полиции по номеру 102 или 112 либо непосредственно в ближайшем отделении. В случае интернет-мошенничества также можно подать заявление через онлайн-сервис Киберполиции.

Есть несколько вещей, которые после мошенничества могут только ухудшить ситуацию. Киберполиция советует не удалять переписку и цифровые доказательства, не пытаться самостоятельно договориться со злоумышленниками и не обращаться к так называемым "посредникам", обещающим вернуть средства за вознаграждение. Нередко такие "помощники" сами являются мошенниками или сотрудничают с ними.

Мошенники стали технологичнее. Но слабым местом остается человек

Искусственный интеллект сделал мошеннический контент убедительнее. Знакомый голос можно воспроизвести, изображение или видео – сгенерировать, а общение с потенциальной жертвой – автоматизировать. Однако сама основа обмана не изменилась. Злоумышленники все так же играют на доверии, страхе, срочности и желании человека быстро решить проблему.

Поэтому универсальное правило остается простым: остановиться, проверить и не действовать под давлением. Если вам звонят, пишут или присылают ссылку с требованием срочно что-то сделать, стоит самостоятельно проверить информацию через официальный канал и не передавать конфиденциальные данные.

Главная новинка финансового мошенничества 2026 года – не сам искусственный интеллект, а возможность злоумышленников массово комбинировать его с давно известными психологическими манипуляциями.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Как понять, что голосовое сообщение от близкого человека может быть сгенерировано ИИ?

– Насторожить должны срочная просьба о деньгах, необычное поведение и нежелание общаться другим способом. В случае сомнений стоит самостоятельно перезвонить человеку по известному номеру.

– Может ли ИИ самостоятельно получить доступ к деньгам?

– Нет. В большинстве случаев мошенникам нужно убедить человека самостоятельно выполнить определенное действие: перейти по ссылке, передать данные, установить программу или перевести средства.

– Можно ли доверять звонку якобы из банка?

– Нет. Даже если собеседник представляется сотрудником банка, не стоит сообщать конфиденциальные данные, переходить по присланным ссылкам или устанавливать сторонние программы.

– Что делать, если просят перевести деньги на "безопасный счет"?

– Не совершать перевод. Самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и проверить информацию.

– Безопасно ли устанавливать приложение, если его советует "работник банка"?

– Нет, если его присылают через мессенджер или сторонний сайт. Банковские приложения и другое программное обеспечение следует устанавливать только из App Store или Google Play.

– Как понять, что изображение или видео могло быть создано ИИ?

– Стоит обращать внимание на неестественные тени, искаженные руки и лица, повторяющийся фон, деформированный текст и другие визуальные ошибки. Изображение также можно проверить через обратный поиск Google.

– Что делать, если уже перевел деньги мошенникам?

– Немедленно сообщить банку, заблокировать карту или счет, сохранить переписку и другие доказательства и обратиться к правоохранителям.

– Стоит ли обращаться к посредникам, обещающим вернуть украденные деньги?

– Нет. Такие предложения могут быть продолжением мошеннической схемы. Не стоит платить неизвестным лицам за "возврат средств".