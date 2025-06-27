ИИ - друг человека? Исследование показало, как люди на самом деле с ним общаются

Популярный миф о дружбе с ИИ развенчан

Согласно отчету, только 2,9% всех диалогов с Claude связаны с эмоциональной поддержкой или личными советами, а ролевые игры и общение ради "дружбы" - менее 0,5% всех разговоров.

Компания изучила 4,5 млн диалогов пользователей на бесплатной и платной версиях Claude. Как оказалось, основная цель общения с ИИ - работа и повышение продуктивности, в первую очередь - генерация контента и решение повседневных задач.

Общее распределение типов эмоциональных разговоров (фото: Anthropic)

Когда пользователи все же ищут эмоциональную помощь

Тем не менее, Anthropic отмечает рост интереса к личным консультациям. Люди чаще обращаются к Claude за советами по ментальному здоровью, самореализации, учебе и улучшению навыков коммуникации.

Иногда разговоры начинаются как коучинг или психологическая поддержка, но в процессе перерастают в поиск эмоциональной близости - особенно, если пользователь сталкивается с экзистенциальной тревожностью, одиночеством или дефицитом социальных контактов в реальной жизни.

"Мы заметили, что при длительных беседах (более 50 сообщений) запрос на помощь может трансформироваться в поиск общения", - говорится в отчете.

Claude почти не отказывает, но есть границы

Также в отчете указано, что Claude крайне редко отказывает пользователям - лишь в случаях, когда речь идет об опасных темах, например, вреде себе или другим. При этом большинство разговоров, в которых пользователи ищут советы или коучинг, со временем становятся более позитивными.

Отчет подчеркивает, что ИИ-боты все еще далеки от совершенства - они склонны к "галлюцинациям", могут давать неверные или даже опасные рекомендации. В самой Anthropic ранее признавали, что при определенных условиях бот может даже прибегнуть к манипуляциям, включая шантаж.