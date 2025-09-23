ИИ бессмыслен, если он не повышает производительность труда

О том, как взрывной рост технологий искусственного интеллекта не должен превращаться в самоцель – читайте в колонке экс-министра финансов Великобритании Джима О'Нила.

В последнее время стало практически невозможно игнорировать освещение темы искусственного интеллекта в средствах массовой информации. Ускоряющийся прогресс технологии рассматривается как неизбежность, перспектива, которая вызывает как волнение, так и экзистенциальный страх перед будущим. Судя по завышенным биржевым оценкам компаний, находящихся на переднем крае индустрии, рынки, похоже, убеждены, что мы вступили в технологическую революцию.

И все же я пересмотрел свои собственные взгляды. Как экономист, в последние годы я считал, что революционные инновации в области искусственного интеллекта должны быть чистым позитивом, потому что именно так и происходило с появлением новых технологий на протяжении всей моей карьеры.

Реальность никогда не подтверждала доводы техноскептиков и пессимистов о том, что какая-то новая технология приведет к кризису массовой безработицы, поэтому я по умолчанию считал, что в этот раз все должно быть иначе. Более того, ИИ может стать находкой для западных обществ, сталкивающихся с такими проблемами, как быстрое старение рабочей силы, политическая реакция против иммиграции и растущее бремя государственных долгов.

Но в ответ от тех, кто наиболее глубоко погружен в эту область, я часто слышу, что не "понимаю", насколько пугающе быстро идет развитие ИИ. Я не смог оценить, насколько опасной может быть эта технология, особенно если она достигнет того уровня, когда сможет адаптировать собственное мышление без какого-либо участия контроллера. В то же время, если ИИ окажется не в тех руках – будь то преступные организации или государства-изгои, – это может привести к политическому и социальному хаосу.

Кроме того, существует чрезвычайная дороговизна производства и эксплуатации этой технологии. Мы только что наблюдали за визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию, и наряду со всей помпой и церемониями он уделял пристальное внимание мобилизации еще больших инвестиций в центры обработки данных и энергетическую инфраструктуру для их питания.

Учитывая беспрецедентные рыночные оценки и масштабы задействованных сумм, я должен спросить: а какова, собственно, цель? Если ИИ, при всей его очевидной мощи, не удастся применить так, чтобы материально решить наши самые большие проблемы, то для чего все это было сделано? Я понимаю, почему владельцы ведущих компаний хотят, чтобы все остальные предприятия перешли на ИИ. Но это не значит, что технология поможет нам решить самые большие и насущные проблемы, с которыми сталкивается наше общество.

Для работодателей частного сектора ИИ кажется очевидным способом сдерживания расходов на рабочую силу. Большинство экономистов приветствуют все, что может шокировать руководителей корпораций и заставить их не зацикливаться на необходимости дешевой и гибкой рабочей силы. Но в целом этот вопрос не так уж важен.

В Великобритании, например, рост производительности труда был слабым с момента финансового кризиса 2008 года, и если покопаться в данных, то можно обнаружить, что основным фактором являются ключевые государственные учреждения. И хотя все говорят о повышении производительности труда в Национальной службе здравоохранения, никто не делает это приоритетной задачей.

Когда я работал в независимой комиссии Times по здравоохранению в 2023 году, мне часто приходилось отбиваться от широко распространенного мнения, что, независимо от наших рекомендаций, расходы на здравоохранение как доля ВВП неизбежно будут продолжать расти. Но почему так должно быть? В конце 1970-х годов доля расходов на здравоохранение в ВВП была примерно такой же, как и на образование, – около 5 %. Но сегодня они приближаются к 12 % ВВП, что более чем в два раза превышает расходы на образование.

На мой взгляд экономиста, эти тенденции не имеют смысла. Если уж на то пошло, расходы на образование должны быть выше, чем расходы на здравоохранение, потому что более образованные молодые люди могут как повысить производительность будущей рабочей силы, так и сделать лучший выбор в пользу здоровья.

Кроме того, добиться более высокой производительности труда в здравоохранении может быть проще, чем в преподавании. Еще хуже то, что чем больше растут расходы на здравоохранение, тем сложнее избежать сокращения расходов в других областях, если не повышать налоги. Управление по бюджетной ответственности Великобритании продолжает прогнозировать ужасающий уровень потенциального государственного долга к 2050 году, если мы ничего не предпримем в отношении NHS, социальных выплат, государственных пенсий и других социальных услуг.

Поэтому моя рекомендация государственным политикам, лидерам отрасли и другим – разработать серьезный, четкий, основанный на фактах план, чтобы обеспечить вклад ИИ в рост производительности труда там, где он больше всего нужен. Это будет нелегко, но если учесть, сколько мозгов и талантов направлено на разработку этой технологии, наверняка кто-нибудь придумает, как использовать ее с пользой.

