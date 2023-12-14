Шевченко идет на выборы без выбора: соперники берут самоотвод, фаны составили список задач

Во вторник произошло событие, о котором в кулуарах говорили полушепотом на протяжении целого года. Обладатель "Золотого мяча-2004", лучший бомбардир в истории и бывший наставник национальной команды Андрей Шевченко пошел в президенты УАФ.

Такая метаморфоза в биографии, когда футболист транзитом через роль тренера оказывается в кресле функционера, не диковинка. Немец Франц Беккенбауэр и поляк Збигнев Бонек прошли именно такой путь, а серб Драган Стойкович после игровой карьеры поруководил Футбольной ассоциацией Сербии и Черногории и решил заняться тренерским ремеслом. Но случай Шевченко все же уникален.

У нас любят апеллировать к европейской практике. Но лоббирование из властных кабинентов появления в должности главы футбольной федерации конкретного человека с неизвестными менеджерскими способностями невероятно далеко от западных ценностей. Пусть даже легенды. Тем более, УАФ – общественное объединение, а не госучреждение.

Прозрачность и конкуретность намеченных на 25 января выборов президента ассоциации под огромным вопросом. Подтверждение этому стал отказ от участия кандидатов, прямо или завуалированно декларировавших желание баллотироваться ранее. Резко потеряли интерес к борьбе менее именитые футболисты, например Роман Зозуля.

"Но мне дали понять, что все уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Все же понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят "губернаторы", а за ними – Офис президента. Кстати, голосование закрыто. Интересно – почему?" – риторически заявил бывший нападающий сборной KDK.

Фото: Андрей Шевченко в 2016-2021 гг. тренировал сборную Украины (Getty Images)

Не проявил энтузиазма и экс-хавбек "сине-желтых" Евгений Левченко. Он едва ли не единственный среди потенциальных кандидатов на кабинет в Доме футбола приобрел реальный опыт работы функционером, да еще и на Западе. Еще с лета 2019-го украинец возглавляет Нидерландский профсоюз профессиональных футболистов. Левченко намекнул, что без реального курса УАФ к преобразованиям в футбольном хозяйстве ехать в Киев не будет.

Периодически возникают другие известные фамилии. Недавний пламенный спич экс-капитана сборной Украины Олега Лужного о необходимости преобразований в отечественном футболе некоторые эксперты назвали заявкой на участие в предстоящих выборах. Впрочем, после заявлений Зозули и других конкуренты Шевченко будут автоматически получать статус технических кандидатов.

Так что грядущие выборы ничего не изменят, кроме фамилии главы ассоциации? Хотелось бы верить, что нет. До сих пор действующий президент УАФ Андрей Павелко заслуженно "доцарствовал" до отставки. Причин собралось на целый перечень. Из последнего и лежащего на поверхности – деятельность на грани с бездействием после полномасштабного вторжения РФ. К примеру, договариваться с европейскими коллегами о снятии ограничений и уравнении украинских футболистов в правах с гражданами ЕС даже и не начинали.

Перед Шевченко будет масса задач. Простые отечественные болельщики уже начали "нарезать" предполагаемому руководителю УАФ поручения на первый период работы. В основном идеи касаются структурных реформ в детско-юношеском футболе, революционных изменений в судейском корпусе и защите клубного футбола от меняющегося настроения бизнесменов, которые сегодня безумно вкладывают в команду, а завтра бросают на произвол судьбы как неинтересную игрушку.

Эти проблемы не разрешатся сами собой. На реализацию хотя бы одного из этих пунктов придется работать едва ли не в режиме 24/7 в течение всей каденции. Но нужно ли это резиденту Соединенного Королевства с семьей в Лондоне, привыкшиму приезжать на родину время от времени?..