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Шевченко може очолити італійський клуб "Дженоа"

Автор: Анна Полисученко

Український футбольний тренер Андрій Шевченко може очолити італійський клуб "Дженоа". Нині він веде переговори з керівництвом клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gianluca di Marzio.

Клуб із Серії А повинен звільнити Давіде Баллардіні. У п'ятницю 5 листопада, "грифони" зіграли внічию з "Емполі", продовживши серію без перемог до дев'яти ігор поспіль. У Серії А вони йдуть на 17-му місці.

Є два варіанти контракту для Андрія Шевченка - на три сезони, або за схемою 2+1. Шевченко має очолити клуб перед міжнародною паузою. Його першим матчем з новою командою може стати зустріч з "Ромою" 21-го листопада.

Останнім місцем роботи Андрія Шевченка була збірна України, з якою він доходив до чвертьфіналу Євро-2020. Тренер покинув команду 1 серпня після закінчення контракту.

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Андрій Шевченко