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Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа"

Автор: Дмитро Левицький

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб. Шевченко тепер тренуватиме гравців "Дженоа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву клубу.

"Андрій Шевченко - новий тренер "Дженоа". Раді вітати, містере", - заявив клуб на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляється на сайті клубу, згідно з укладеним контрактом, Шевченко буде очолювати "Дженоа" до 30 червня 2024 року.

"CFC "Дженоа" та 777 Partners тепло вітають пана Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії", - йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Як відомо, останнім місцем роботи Шевченка була збірна України, з якою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Шевченко залишив збірну 1 серпня після закінчення контракту.

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Андрій ШевченкоІталіяФутбол