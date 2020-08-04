Шевченко пояснив банкірам кадрові зміни в НБУ

Новий голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко має намір зберегти інституційну незалежність центробанку. Кадрові зміни повинні посилити роботу.

Про він сказав під час першої робочої зустрічі з керівниками банків - членами Незалежної асоціації банків (НАБУ), повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, зустріч було присвячено нагальним проблемам у роботі банків та пошуку шляхів їх вирішення.

"Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія замість Олега Чурія 23 липня. Кандидатуру подав новий голова НБУ Кирило Шевченко.

До сфери сферу управління Чурія входили питання операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію НБУ.

Також Рада Національного банку звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ з 3 серпня. На цій посаді він відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Крім того, з 3 серпня Наталія Бондаренко за власним бажанням завершила роботу на посаді директора департаменту комунікацій Національного банку України.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про намір зберегти принцип колегіального ухвалення рішень у НБУ.