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Шевченко назвав "піар-кампанією" звільнення топ-менеджерів з НБУ

Автор: Олександр Білоус

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів НБУ "піар-компанією". На його думку, таким чином, на нього намагаються чинити "політичний тиск".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шевченка виданню Financial Times.

Як наголошується в матеріалі FT, глава ліцензійного управління НБУ і вісім колег пішли у відставку минулого місяця, скаржачись на відсутність прозорості та автономії, а також на концентрацію прийняття рішень в "одних руках"

Шевченко заявив, що це частина тиску на нього і центральний банк. "Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег", - сказав він.

"Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - додав він.

Нагадаємо, 30 липня керівництво Департаменту ліцензування НБУ в повному складі подало заяви про звільнення. Як заявив позицію керівник департаменту Олександр Бевз, централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, неприпустимі в роботі Національного банку України.

Зазначимо, Кирило Шевченко очолює НБУ з липня 2020 року. До цього його попередник Яків Смолій подав у відставку і заявив про систематичний політичний тиск.

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Національний банк України