Голова Національного банку України Кирило Шевченко має намір зберегти принцип колегіального ухвалення рішень у НБУ. Новий керівник запевнив міжнародних партнерів у збереженні принципів роботи центробанку.

Про це Шевченко сказав під час зустрічі керуючим директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, повідомляє прес-служба НБУ.

"Центральний банк залишиться й надалі незалежною та технократичною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення. Принцип колегіального ухвалення рішень теж залишається нашим незмінним "золотим стандартом", - сказав він.

Шевченко підтвердив, що головним завданням НБУ залишається забезпечення цінової та фінансової стабільності.

Водночас власними пріоритетними напрямами роботи він визначив відновлення активного кредитування, зниження обсягів на балансах банків, підтримання реформи корпоративного управління в державних банках (у тому числі через захист інституту незалежних директорів у наглядових радах), збереження макрофінансової стабільності та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами.

У свою чергу представник ЄБРР зауважив, що НБУ досі був рольовою моделлю в питанні ефективності та прозорості в роботі і висловив сподівання, що так залишиться і в майбутньому.

У зустрічі взяли участь перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступники голови Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

Також Шевченко разом членами правління НБУ провів зустріч зі Світовим банком, повідомляє прес-служба НБУ.

У зустрічі взяли участь віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Як зазначив голова НБУ, співпраця зі Світовим банком, так само як і співпраця з Міжнародним валютним фондом, відкриває для України доступ до зовнішнього фінансування, яке важливе для країни сьогодні.

За словами Шевченка, НБУ буде посилювати співпрацю з урядом, продовжуватиме реформу корпоративного управління, а також працюватиме над відновленням кредитування української економіки.

Крім того, Шевченко та члени правління провели зустріч з послами Великої сімки. Як зазначив голова НБУ, НБУ залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення. Монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НБУ Кирило Шевченко назвав чотири пріоритетних напрями на новій посаді, серед яких на першому місті відновлення кредитування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що новий глава НБУ повинен забезпечити реальні кредити для українського бізнесу і доступне іпотечне кредитування для громадян.